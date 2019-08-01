Світоліна в Києві знялася з коханим та розказала, що робить для краси на корті

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше завітала до Києва зі своїм коханим – французьким тенісистом Гаелем Монфісом та розповіла про своє з ним знайомство.

Крім того, пара знялася для JetSetter у вбранні від українських дизайнерів.

Зі слів 24-річної спортсменки, з Монфісом вони знайомі досить давно, оскільки постійно брали участь у тих самих турнірах.

"Але спілкувалися ми вкрай мало: він знав, що я була у тривалих стосунках. І ось наприкінці минулого року, після перемоги в підсумковому турнірі, я поїхала святкувати до паризьких друзів. Виставила фото в Інстаграмі, і Гаель написав мені. Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися. Це був дивовижний збіг, що ми одночасно опинилися в Парижі, адже я живу зараз у Лондоні, а Гаель, хоча й родом із Парижа, живе у Женеві", - поділилася Еліна.

Початок у пари був дуже романтичний - у Парижі

"Це наш перший спільний візит до України. Я рада, що Гаелю тут сподобалося. Йому сподобався Київ, він був у захваті від Одеси, а головне, від української кухні. Особливо від борщу!", - зауважила Світоліна, яка засвітилася з коханим на червоній доріжці ОМКФ.

Еліна показала Галею Київ і Одесу та нагодувала його борщем

Світоліна тішиться з того, що Гаель – її колега.

"Чесно кажучи, мені набагато легше зустрічатися зі спортсменом, аніж із людиною, далекою від спорту. Адже Гаель розуміє мене "від і до", розуміє, з якими труднощами я стикаюся, він може підтримати мене, коли потрібно і як потрібно", - вважає тенісистка.

До речі, екс Еліни теж спортсмен - британський гравець у крикет Ріс Топлі

Як виявилося, Світоліна багато уваги приділяє тому, як вигяладає на корті під час змагань.

"Це, безумовно, частина мого іміджу, частина мене, і мені подобається гарно виглядати. Я навіть граю краще, коли готова на 100% не лише фізично, а й зовні", - зізналася Еліна.

Еліна хоче, аби глядачам було приємно на неї дивитися під час змагань

"Підготовка не займає багато часу, але перед великими змаганнями в мене є обов’язковий спа-ритуал. Я відвідую свого майстра з волосся, роблю серію масок (адже на корті ми багато пітніємо, тому важливо підготувати та очистити шкіру, аби вона була сяючою та здоровою), ходжу на масажі. Фарбуватися перед виходом на корт безглуздо через божевільний рух та спеку. Ба більше, шкіра повинна дихати, а не страждати під шаром тонального крему, тому під прицілом – догляд", - розказала спортсменка.

А от у звичайному житті до косметологів Еліна не ходить.

"Я фанат hand-made масок. Рецепти мені передала мама, за що я їй дуже вдячна. Інгредієнти можна завжди знайти на кухні: мед, молоко, фрукти. У мене ніколи немає сил йти до косметолога, а знайти хорошого фахівця в кожній країні, де я подорожую, майже неможливо. А так мій косметолог завжди під рукою, у холодильнику", - зазначила вона.

Фото JetSetter.ua