22-річна донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО молодят
23 грудня 2019, 10:41
У далекому 2012-му музикант Андрій Кузьменко жартував, що видаватиме доньку заміж зі зброєю та буде дуже суворим тестем. Але, на жаль, Кузьма не дожив до весілля доні.
20-го грудня 22-річна дочка покійного лідера гурту "Скрябін", Барбара вийшла заміж за свого хлопця Віктора.
Про це повідомили на сторінці "Світського життя" в Instagram.
Судячи за все, молодята познайомилися в університеті, адже обидва – майбутні лікарі.
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Это было нереально красиво🥰😍 Спасибо @helen__fiori @wedart.com.u ❤️
Нагадаємо, у 2011-му Андрій Кузьменко радів, що його тоді ще 14-річна донька ненавиділа музика та любила літаки й аеропорти.
Фото з Instagram
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