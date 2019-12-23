22-річна донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО молодят

У далекому 2012-му музикант Андрій Кузьменко жартував, що видаватиме доньку заміж зі зброєю та буде дуже суворим тестем. Але, на жаль, Кузьма не дожив до весілля доні.

20-го грудня 22-річна дочка покійного лідера гурту "Скрябін", Барбара вийшла заміж за свого хлопця Віктора.

Про це повідомили на сторінці "Світського життя" в Instagram.

Судячи за все, молодята познайомилися в університеті, адже обидва – майбутні лікарі.

Осадчу покликали на весілля дочки Скрябіна

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Нагадаємо, у 2011-му Андрій Кузьменко радів, що його тоді ще 14-річна донька ненавиділа музика та любила літаки й аеропорти.

Фото з Instagram

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