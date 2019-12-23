22-річна донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО молодят

Понеділок, 23 грудня 2019, 10:41

У далекому 2012-му музикант Андрій Кузьменко жартував, що видаватиме доньку заміж зі зброєю та буде дуже суворим тестем. Але, на жаль, Кузьма не дожив до весілля доні.

20-го грудня 22-річна дочка покійного лідера гурту "Скрябін", Барбара вийшла заміж за свого хлопця Віктора.

Про це повідомили на сторінці "Світського життя" в Instagram.

Судячи за все, молодята познайомилися в університеті, адже обидва – майбутні лікарі.

 
Осадчу покликали на весілля дочки Скрябіна
 
 
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Это было нереально красиво🥰😍 Спасибо @helen__fiori @wedart.com.u ❤️

Публикация от @ miss___mariya 22 Дек 2019 в 8:32 PST

 
Михайло Хома або DziDzio - друг сім'ї, тому і на весіллі був

Нагадаємо, у 2011-му Андрій Кузьменко радів, що його тоді ще 14-річна донька ненавиділа музика та любила літаки й аеропорти.

Фото з Instagram

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