Мендель в рябенькому показала президентську ялинку

Прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель показала, яку ялинку прикрасили в Офісі президента.

Речниця гаранта, як завжди, сфотографувалася сама та виклала фото в Instagram.

Причому, судячи з фото, ялинок в ОП дві – велика і маленька.

Мендель любить дивні принти і фасони та постити фото себе в мережу

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ОП до свят готовий

Нагадаємо, цьогорічний різдвяний декор Меланії Трамп знову розкритикували у мережі.

А королева Єлизавета витратила на подарунки приблизно 40 тисяч доларів.



Фото з Instagram