Мендель в рябенькому показала президентську ялинку
23 грудня 2019, 15:38
Прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель показала, яку ялинку прикрасили в Офісі президента.
Речниця гаранта, як завжди, сфотографувалася сама та виклала фото в Instagram.
Причому, судячи з фото, ялинок в ОП дві – велика і маленька.
Нагадаємо, цьогорічний різдвяний декор Меланії Трамп знову розкритикували у мережі.
А королева Єлизавета витратила на подарунки приблизно 40 тисяч доларів.
Фото з Instagram
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