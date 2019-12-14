$40 тисяч на подарунки, 750 листівок, настолки та мартіні: як святкує Різдво королева Єлизавета

Королівська родина Великої Британії готується зустрічати Різдво: подарунки пакуються, листівки підписуються, парадні вбрання дістаються з шаф.

Скільки Її Величність витрачає на презенти, як проводить Святвечір тощо, розказали обізнані джерела.

Зі слів колишнього помічника Єлизавети ІІ, щороку вона не лише виступає зі святковим телезверненням, а і підписує та розсилає 750 листівок, зазвичай із якимсь сімейним фото, пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Дек 2018 в 7:09 PST

На подарунки для членів родини та працівників палацу королева виділяє близько 40 тисяч доларів. Замовляють нині їх секретарі через Інтернет, але раніше Єлизавета полюбляла здійснювати передсвятковий шопінг особисто. Звісно, не бігала по крамницях - дорогі магазини самі надсилали до палацу силу-силенну товарів для вибору.

"Це було наче її власний королівський шопінг-молл. Але тепер такого нема, це одна з тих речей, на які їй уже нема чого витрачати свою енергію, коли вона стала старша", - зазначив інсайдер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 8 Дек 2019 в 9:10 PST

Персоналу подарунки вручаються десь за два тижні до Різдва. Для цього їх збирають разом в одній із кімнат Букінгемського палацу.

"Вони вишикуються, щоби одержати загорнутий подарунок від королеви, і вона кожному говорить кілька слів - зазвичай щось на кшталт: "Велике вам спасибі за всю вашу допомогу в цьому році", та бажає щасливого Різдва", - розказав експомічник королеви.

Єлизавета зазвичай презентує працівникам подарункові картки до книжкових крамниць, порцелянові вироби з сувенірного магазину палацу та невеличкий різдвяний пудинг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 4 Дек 2018 в 2:02 PST

Як відомо, на саме Різдво королівська родина традиційно виїжджає до Сандрінгемської резиденції. На свято Її Величність вигулює не одне парадне вбрання, а зазвичай від 5 до 7. Про це у своїй кризі розказала костюмерка королеви Анджела Келлі, пише Harper's Bazaar.

Зі слів Келлі, зміна луків - це один зі способів не дати гостям занудьгувати. Костюмерка показує Єлизаветі ескізи можливих варіантів, Її Величність обирає, і на кожне вбрання пришпилюється записочка, щоби покоївки знали, котре коли королева вдіне.

Як пише видання, на Святвечір Єлизавета зазвичай п'є мартіні. А її чоловік принц Філіп щороку особисто змішує для гостей міцні коктейлі. Після вечері ніхто не лягає спати раніше за Її Величність, тож родина часто веселиться до 2-3-ої години. Полюбляють грати в шаради та настолки. На ранок же всі гуртом ідуть до церкви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Royal Collection Trust (@royalcollectiontrust) 6 Дек 2019 в 7:15 PST

Тим часом у нещодавньому документальному фільмі про королівське Різдво розказали, які подарунки дарують родичі одне одному. Зазвичай це щось прикольне. Наприклад, Єлизаветі якось вручили фартуха, а принц Гаррі подарував принцу Вільяму, який стрімко лисіє, гребінець. А коли Гаррі ще не був знайомий із Меган Маркл, Кейт Міддлтон презентувала йому під ялинку іграшку з тих, що збільшуються в розмірі, коли їх занурюєш у воду. Звалася вона "Вирости собі подружку".

До слова, цей принцип вибору подарунків не одразу зрозуміла принцеса Діана. На своє перше Різдво з королівською родиною вона вручила принцесі Анні кашемірового светра, а сама натомість дістала тримач для туалетного паперу. Наступного року леді Ді вже виправилася і подарувала Сарі Фергюсон леопардовий килимок для ванної.

Нагадаємо, цього року принц Гаррі та Меган Маркл вирішили святкувати Різдво окремо.