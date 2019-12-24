Солістка Kazka у новому кліпі облизала чоловічі пальці та засвітила фігуру в екстра-міні

Кліпмейкер Алан Бадоєв уперше попрацював із гуртом KAZKA. Режисер зняв для них кліп на пісню "Палала", в якому показав і бодіпозитив, і расову рівність, і пристрасть та сміливість солістки Олександри Заріцької.

"Це найвідвертіша наша відеоробота. Це найвідвертіше моє зізнання. Мій пошук себе, своєї привабливості, своєї краси. Я вдячна Алану за те, що він зазирнув в мої очі, зрозумів, показав мене справжньою та звабливою, такою, якою ви мене ще не бачили", - сказала співачка.

Саша у кліпі волога та пристрасна

"Ми розуміли, що відео може викликати неоднозначну реакцію, але "Палала" про пристрасть та жагу, тож інакшої відеороботи ми собі і не уявляли", - додала Саша.

Кадр із порно? Ні! Це новий кліп Kazka

"У цьому кліпі червоною ниткою ми "прошиваємо" такі теми, як бодіпозитив, расова рівність, свобода вибору партнера. Будь-яка людина колись вперше відчуває те саме найперше почуття, і абсолютно не важливо, як і до кого воно приходить", - зазначив Бадоєв.

"Я дуже вдячний KAZKA за сміливість та безкомпромісність. Гурт зміг бути відвертим без прикрас. Певний, це відео стане лакмусом нашого суспільства. Почитаємо коментарі", - наголосив Алан.

Бадоєв зняв Заріцьку в міні

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