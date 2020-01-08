Зірки на морях: Каменських у Мексиці, Осадча на Сейшелах та Лобода невідомо де

Новорічні корпоративи і вечірки позаду, тож зірки шоубізу і телебачення можуть спокійно відпочити.

Традиційно більшість із них обирають теплі краї та екзотичні пляжі, на яких вони можуть наробити купу красивих фото в купальнику.

Викласти себе в бікіні уже встигли Катя Осадча, Світлана Лобода, Даша Астаф’єва. Але не всі селебріті повідомили, де саме вони засмагають.

Подружжя Олексій Потапенко і Настя Каменських обрали Мексику. Але фото в купальнику від співачки ще не було.

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Парочка відпочиває у Канкуні

Стегнами в мереживі Настя вже посвітила, а от до фото в бікіні ще не дійшло

На Сейшели гайнули Катя Осачда і Юрій Горбунов.

Осадча виставила тіло сонцю на Сейшелах

А Слава Камінська полетіла з двома дітьми на Балі.

Але на фото вона ніби у Бердянську

Світлана Лобода і Злата Огнєвіч відпочивають десь біля океану, але геотегів артистки не ставили, тому залишається лише припускати.

Лобода, як завжди, шифрується

Огнєвіч повідомила лише, що це Індійський океан

Модель Алла Костромічова показалася у йога-позі на острові Сен-Бартелемі що у Карибському морі.

Не варто повторювати це без підготовки

Пляжі Гоа в Індії обрала для новорічних канікул модель Сніжана Онопка.

Онопка на руках у молодшого брата десь на Гоа

Телеведуча Маша Єфросиніна теж десь у теплих краях, але позначати геотег не стала.

Схоже, Маша з родиною відпочичває в Єгипті

Даша Астаф'єва відпочиває знову без коханого Артема, якому, вочевидь, досі заборонено виїжджати з країни.

Астаф'єва в купальнику показала, як порушує правила

"Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і в місто, і все проспав, той я!" - написала Даша

Оля Полякова з родиною відпочивала у Маямі. До речі, там вона мала концерт в одному з місцевих ресторанів.

Фото з Instagram