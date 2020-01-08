Зірки на морях: Каменських у Мексиці, Осадча на Сейшелах та Лобода невідомо де
Новорічні корпоративи і вечірки позаду, тож зірки шоубізу і телебачення можуть спокійно відпочити.
Традиційно більшість із них обирають теплі краї та екзотичні пляжі, на яких вони можуть наробити купу красивих фото в купальнику.
Викласти себе в бікіні уже встигли Катя Осадча, Світлана Лобода, Даша Астаф’єва. Але не всі селебріті повідомили, де саме вони засмагають.
Подружжя Олексій Потапенко і Настя Каменських обрали Мексику. Але фото в купальнику від співачки ще не було.
На Сейшели гайнули Катя Осачда і Юрій Горбунов.
А Слава Камінська полетіла з двома дітьми на Балі.
Світлана Лобода і Злата Огнєвіч відпочивають десь біля океану, але геотегів артистки не ставили, тому залишається лише припускати.
Модель Алла Костромічова показалася у йога-позі на острові Сен-Бартелемі що у Карибському морі.
Пляжі Гоа в Індії обрала для новорічних канікул модель Сніжана Онопка.
Телеведуча Маша Єфросиніна теж десь у теплих краях, але позначати геотег не стала.
Даша Астаф'єва відпочиває знову без коханого Артема, якому, вочевидь, досі заборонено виїжджати з країни.
Оля Полякова з родиною відпочивала у Маямі. До речі, там вона мала концерт в одному з місцевих ресторанів.
Фото з Instagram