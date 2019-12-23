Еротика-2019: голодупі Каменських, Полякова і Могилевська та груди 61-річної Шерон Стоун

Рік, що минає, був багатий не лише на політичні скандали, зіркові розлучення та весілля, а й на еротичні фото селебрітіз, які і тішили, і дивували одночасно.

Стабільно роздягалися в Instagram та на сторінках глянців співачки Настя Каменських, Оля Полякова і Аня Седокова. Їхні оголені сідниці не давали спокійно спати мільйонам користувачів мережі.

Здивували еротичними фото і співачки з категорії 40+ Наталія Могилевська і Наталія Корольова. Вагітне оголення практикувала американська модель плюс-сайз Ешлі Грем. А 61-річна актриса Шерон Стоун вразила світлиною з голими грудьми.

ТаблоID склав свій топ-10 зіркових оголень 2019-го року, які набрали найбільшу кількість переглядів.

Найбільше наших читачів цього року вразило фото голої Насті Каменських на ліжку, яке Потап зробив зранку. Це, звісно, було не єдине оголення артистки, але всі інші згасли на його тлі.

Солодкі потягушки Насті зібрали понад 117 тисяч переглядів

Також своєю голою попою підірвала мережу Оля Полякова. На відпочинку в Єгипті в травні білявка знялася в душі повністю голою.

Гола Оля зібрала понад 74 тисячі переглядів

Мабуть, ніхто не очікував побачити голу 46-річну Наташу Корольову догори дригом. А вона взяла і показалася.

Голу Корольову подивилося понад 53 тисячі користувачів

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина цього року стала постійною героїнею ТаблоID, бо її фото і пости в Instagram важко не помітити. Але найбільше уваги привабили роздуми Іри про статеву рівність, прикрашені її світлинами у стрінгах.

Майже 45 тисяч переглядів

43-річна Наталія Могилевська у травні цього року довела, що перебуває у чудовій формі. Під час відпочинку в Єгипті співачка провела спокусливу фотосесію, а її оголені сідниці викликали фурор в Instagram.

Спокусливі фото Наталки зібрали майже 43 тисячі переглядів

61-річна актриса Шерон Стоун вірить, що внутрішня краса важливіша за зовнішність, однак щоразу дивує власною фізичною формою. Як-от у травні цього року, коли зірка оголила груди на сторінках португальського Vogue.

Ледь не усі голлівудські актриси знімалися оголеними під час вагітності. І модель плюс-сайз Ешлі Грем вирішила не ставати винятком. Її голі фото, зроблені у листопаді, викликали ажіотаж у мережі та зібрали понад 22 тисячі переглядів на ТаблоID.

Зовсім скоро в Ешлі має народитися первісток

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц знає, як зробити фруктову еротику. Фото красуні, зняті ще в лютому, потрапили на 8-му сходинку нашого еротичного рейтингу.

Солодка еротика від Кравіц зібрала понад 16 тисяч переглядів

2019-й рік став щасливим для співачки Ані Седокової. Вона зустріла своє чергове кохання та втретє знялася для чоловічого видання Playboy.



Ці фото зібрали небагато, всього лише понад 11 тисяч переглядів. Просто Аня так часто оголюється, що цим вже нікого не здивуєш

Американська модель Емілі Ратаковскі замикає наш рейтинг оголень своїм фото з квіткою між ніг. Цим кадром вона засудила закон про заборону абортів в американському штаті Алабама.

"Наші тіла - наш вибір", - заявила тоді Емілі та зібрала близько 10 тисяч переглядів

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