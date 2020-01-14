39-річна дочка Ющенка засвітила кольорові перчики на м'язистому животі

39-річна дочка експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна, як виявилося, веде активне життя у соцмережі.

У своєму Instagram вона постійно постить фото зі спортзалу, де проводить багато часу. На деяких знімках Віталіна засвітила пікантне тату на талії.

Виглядає мати трьох дітей, як спортсменка.

Віталіна регулярно хизується спортивною собою та перлинами на шиї, які вона не знімає навіть на тренуванні

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У Ющенко є новий айфон і, як виявилося, перчики на животі

Також в Instagram Віталіни є кілька фото з невісткою - другою дружиною Андрія Ющенка, Оленою. Схоже, у дівчат склалися гарні стосунки, раз вони навіть у церкву разом ходять.

На Різдво Віталіна з Оленою разом ходили до церкви

Схоже, їм весело удвох

У Андрія з Віталіною 5 років різниці

Про родину найстарша дочка Віктора Андрійовича теж не забуває. І на свята вони всі традиційно збираються разом.

У Віктора Ющенка 5-ро дітей і четверо онуків

Між двома експрезидентами

Віталіна з сином Віктором та донькою Андріаною, а старшій Ярині-Домініці вже 19 і вона навчається на юридичному факультеті Університета імені Т.Г. Шевченка

Як відомо, донька Ющенка розійшлася з другим чоловіком ще у 2013-му, але зараз має бойфренда, з яким не виключає одруження.

Фото з Instagram

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