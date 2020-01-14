39-річна дочка Ющенка засвітила кольорові перчики на м'язистому животі
Вівторок, 14 січня 2020, 11:45
39-річна дочка експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна, як виявилося, веде активне життя у соцмережі.
У своєму Instagram вона постійно постить фото зі спортзалу, де проводить багато часу. На деяких знімках Віталіна засвітила пікантне тату на талії.
Виглядає мати трьох дітей, як спортсменка.
Також в Instagram Віталіни є кілька фото з невісткою - другою дружиною Андрія Ющенка, Оленою. Схоже, у дівчат склалися гарні стосунки, раз вони навіть у церкву разом ходять.
Про родину найстарша дочка Віктора Андрійовича теж не забуває. І на свята вони всі традиційно збираються разом.
Як відомо, донька Ющенка розійшлася з другим чоловіком ще у 2013-му, але зараз має бойфренда, з яким не виключає одруження.
Фото з Instagram
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