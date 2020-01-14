Дорофєєва у рожевому купальнику виставила попу коло пальми

Марафон зіркових відпусток триває, і стрічка Instagram поповнюється світлинами селебріті в купальниках.

Черга дійшла до співачки Наді Дорофєєвої, яка разом із чоловіком Володимиром Дантесом і друзями відпочиває у Домінікані.

Відпустка подружжя лише почалася, тому Надя не встигла напостити багато фото в купальнику, лише кілька.

Надя полетіла відпочивати пізніше за інших колег

Дорофєєва зізналася, що перші дні канікул вона ще намагається правильно харчуватися та робити зарядку

Домінікана зустріла закоханих зливами, але їх це не бентежить

До слова, Потап і Настя нині відпочивають в Мексиці, а Осадча з Горбуновим - на Сейшелах.