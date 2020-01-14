Дорофєєва у рожевому купальнику виставила попу коло пальми

Марафон зіркових відпусток триває, і стрічка Instagram поповнюється світлинами селебріті в купальниках.

Черга дійшла до співачки Наді Дорофєєвої, яка разом із чоловіком Володимиром Дантесом і друзями відпочиває у Домінікані.

Відпустка подружжя лише почалася, тому Надя не встигла напостити багато фото в купальнику, лише кілька.

Надя полетіла відпочивати пізніше за інших колег

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Дорофєєва зізналася, що перші дні канікул вона ще намагається правильно харчуватися та робити зарядку

Домінікана зустріла закоханих зливами, але їх це не бентежить

До слова, Потап і Настя нині відпочивають в Мексиці, а Осадча з Горбуновим - на Сейшелах.