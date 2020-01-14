Дорофєєва у рожевому купальнику виставила попу коло пальми
Вівторок, 14 січня 2020, 16:24
Марафон зіркових відпусток триває, і стрічка Instagram поповнюється світлинами селебріті в купальниках.
Черга дійшла до співачки Наді Дорофєєвої, яка разом із чоловіком Володимиром Дантесом і друзями відпочиває у Домінікані.
Відпустка подружжя лише почалася, тому Надя не встигла напостити багато фото в купальнику, лише кілька.
До слова, Потап і Настя нині відпочивають в Мексиці, а Осадча з Горбуновим - на Сейшелах.
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