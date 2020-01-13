Мексиканські канікули: Каменських та падчерка Потапа посвітили формами в купальниках
Подружжя Настя Каменських і Олексій Потапенко, як відомо, відпочивають у Мексиці. І нещодавно до них приєдналися екс-дружина Потапа Ірина Горова з дочкою Наталею і сином Андрієм.
Невідомо, чи проводять вони відпустку однією великою родиною, але, судячи з Instagram, усі перебувають у Канкуні.
І нарешті Каменських зробила те, чого від неї чекали прихильники – показалася в яскравому бікіні.
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Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины 👩🏻🦱 Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это 🙏🏻 Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥️ И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих🥰 Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию😘
А ще апетитні форми, які під час свят стали круглішими, засвітила і падчерка Потапа, Наталя Горова. Причому дівчина присвятила цілий пост тому, як поборола комплекси і навчилася любити себе.
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К О М П Л Е К С Ы 🥴 что это такое и как с ними бороться) Я девочка , мне 22 года и как каждая из нас страдаю кучей комплексов. Точнее страдала. Самые популярные: • я толстая • целюлит • никогда не буду как она (какой-то идол, которого мы себе сами придумываем. Идеальный образ человека с обложки) • я глупая и ничего не знаю и не умею поддержать серьезную беседу • я не нравлюсь людям • со мной не знакомятся парни, потому что я не идеальная модель __ внешность, внешность, внешность. Главная причина наших страхов. Мы всегда боимся казаться самими собой, всегда переживаем за свою красоту , за своё тело. Гоняемся в попытках понравится кому-то, забывая о том; что нужно жить. И в этих самых попытках понравится КОМУ-ТО, мы не осознаем: Что комплексы у нас появляются из-за чужого мнения. Мы настолько сильно зависим от слов и мнения других людей.. «Что обо мне скажут?» «Достаточно ли я хороша?» «А сколько лайков и комментариев наберёт мой пост?» А ведь самый главный секрет - любить себя. Делать все для себя! Как бы эгоистично вам это не казалось - живите и наслаждайтесь! И забудьте о ком-то. Вы можете прислушиваться к своим близким, которые вам хотят добра. Тогда мы познаем себя, находим лучшее для себя, именно тогда мы меняемся в лучшую сторону. Сколько людей на планете - столько и мнений. Уже устоявшаяся в народе фраза. А ведь и правда! Нельзя нравится всем и никогда вы этого не добьётесь. Так может будем самими собой и начнём жить в гармонии с собой 💔 Там много хочется вам сказать! Именно тут у воды приходит вдохновение 💔
Нагадаємо, якось Ірина Горова казала, що вони з Потапом і Настею не одна велика родина.
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