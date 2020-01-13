Мексиканські канікули: Каменських та падчерка Потапа посвітили формами в купальниках

Подружжя Настя Каменських і Олексій Потапенко, як відомо, відпочивають у Мексиці. І нещодавно до них приєдналися екс-дружина Потапа Ірина Горова з дочкою Наталею і сином Андрієм.

Невідомо, чи проводять вони відпустку однією великою родиною, але, судячи з Instagram, усі перебувають у Канкуні.

І нарешті Каменських зробила те, чого від неї чекали прихильники – показалася в яскравому бікіні.

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А ще апетитні форми, які під час свят стали круглішими, засвітила і падчерка Потапа, Наталя Горова. Причому дівчина присвятила цілий пост тому, як поборола комплекси і навчилася любити себе.

Наташа трішки погладшала за свята, але не соромиться цього

Зате чоловіки Потапенки, схоже, взагалі не комплексують

Нагадаємо, якось Ірина Горова казала, що вони з Потапом і Настею не одна велика родина.

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