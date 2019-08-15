Спекотні Ірини: дружина Monatik та Горова посвітили тілами в купальниках

Серед щасливчиків, які встигли ухопити літо за хвіст і гайнути на моря - продюсерка Ірина Горова та дружина Monatik Ірина Демічева.

Кралечки разом потусили на турецькому курорті, а спекотними світлинами поділилися у своїх Instagram.

Ірина Горова, Ірина Демічева та донька Горової Наталія влаштували спільну фотосесію в Туреччині

"Girls power ❤️❤️❤️ із мудрими, сексуальними і такими прекрасними Горовими", - написала дружина Монатіка в Instagram

Демічева позувала під детальним керівництвом Горової

Колишня дружина Потапа на відпочинку має час і натхнення, щоби поділитися з підписниками порадою, як вибудовувати стосунки з дітьми, щоби стати друзями - як це вийшло у неї з дочкою Наталією.

Ірина та Наталя - не просто мама та донька, а й "подружайки"

"Подружка, донечка, мій піар-менеджер, підтримка в найскладніші моменти ) Це можливо, коли з найперших днів із дітьми вибудовуєш близькі, довірчі стосунки", - написала Ірина, котра від шлюбу з Потапенком має ще сина Андрія.

Цієї весни Горова скинула 5 кіло , перейшовши на правильне харчування та майже відмовившись від алкоголю

А це красиво лежить Наталія Горова

Як відомо, в Демічевої від Дмитра Монатіка є двійко хлопців, котрих подружжя воліє зайвий раз не показувати широкому загалові. Нагадаємо, свою Ірину, яка пройшла з ним вогонь, воду і мідні труби, співак називає своєю героїнею.

Ірина Демічева з синами

Фото з Instagram Ірини та Наталії Горової, фотоблогу Демічевої