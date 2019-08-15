Спекотні Ірини: дружина Monatik та Горова посвітили тілами в купальниках
Серед щасливчиків, які встигли ухопити літо за хвіст і гайнути на моря - продюсерка Ірина Горова та дружина Monatik Ірина Демічева.
Кралечки разом потусили на турецькому курорті, а спекотними світлинами поділилися у своїх Instagram.
Колишня дружина Потапа на відпочинку має час і натхнення, щоби поділитися з підписниками порадою, як вибудовувати стосунки з дітьми, щоби стати друзями - як це вийшло у неї з дочкою Наталією.
"Подружка, донечка, мій піар-менеджер, підтримка в найскладніші моменти ) Це можливо, коли з найперших днів із дітьми вибудовуєш близькі, довірчі стосунки", - написала Ірина, котра від шлюбу з Потапенком має ще сина Андрія.
Як відомо, в Демічевої від Дмитра Монатіка є двійко хлопців, котрих подружжя воліє зайвий раз не показувати широкому загалові. Нагадаємо, свою Ірину, яка пройшла з ним вогонь, воду і мідні труби, співак називає своєю героїнею.
Фото з Instagram Ірини та Наталії Горової, фотоблогу Демічевої