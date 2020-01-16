Жінка Хмельницького показалася в купальнику на острові в Тихому океані

Дружина бізнесмена та колишнього регіонала Василя Хмельницького, Зоя Литвин обрала не надто популярний серед селебріті вид новорічного відпочинку. Вони з сином і, мабуть, чоловіком, спробували круїз на лайнері.

Причому не десь у Європі, а біля берегів Австралії.

У своєму Instagram зазвичай стримана Зоя поділилася враженнями і деякими фото. Зокрема і в купальнику.

"Є такий стереотип, що на круїзних лайнерах відпочивають самі лише пенсіонери. Так от виявилось, це зовсім не стереотип:))) 98% пасажирів за 75 років, так що у нас тут прекрасна, дружелюбна і дуже мудра компанія", - написала Литвин.

Литвин на канікулах побувала в Австралії, де познайомилася із коалами...

...та кенгуру

На круїзному лайнері самі лише пенсіонери - каже Зоя

А це Литвин на острові Нова Каледонія в Тихому океані

Таке у Зої було Різдво

Фото з Instagram