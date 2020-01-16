Жінка Хмельницького показалася в купальнику на острові в Тихому океані
16 січня 2020, 13:15
Дружина бізнесмена та колишнього регіонала Василя Хмельницького, Зоя Литвин обрала не надто популярний серед селебріті вид новорічного відпочинку. Вони з сином і, мабуть, чоловіком, спробували круїз на лайнері.
Причому не десь у Європі, а біля берегів Австралії.
У своєму Instagram зазвичай стримана Зоя поділилася враженнями і деякими фото. Зокрема і в купальнику.
"Є такий стереотип, що на круїзних лайнерах відпочивають самі лише пенсіонери. Так от виявилось, це зовсім не стереотип:))) 98% пасажирів за 75 років, так що у нас тут прекрасна, дружелюбна і дуже мудра компанія", - написала Литвин.
Фото з Instagram
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