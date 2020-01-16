Жінка Хмельницького показалася в купальнику на острові в Тихому океані

16 січня 2020, 13:15

Дружина бізнесмена та колишнього регіонала Василя Хмельницького, Зоя Литвин обрала не надто популярний серед селебріті вид новорічного відпочинку. Вони з сином і, мабуть, чоловіком, спробували круїз на лайнері.

Причому не десь у Європі, а біля берегів Австралії.

У своєму Instagram зазвичай стримана Зоя поділилася враженнями і деякими фото. Зокрема і в купальнику.

"Є такий стереотип, що на круїзних лайнерах відпочивають самі лише пенсіонери. Так от виявилось, це зовсім не стереотип:))) 98% пасажирів за 75 років, так що у нас тут прекрасна, дружелюбна і дуже мудра компанія", - написала Литвин.


 
Литвин на канікулах побувала в Австралії, де познайомилася із коалами...
 
...та кенгуру
 
До речі, у грудні Зоя та Василь відзначили 14-ту річницю шлюбу
 
На круїзному лайнері самі лише пенсіонери - каже Зоя
 
А це Литвин на острові Нова Каледонія в Тихому океані
 
Таке у Зої було Різдво
 
Нагадаємо, у серпні Зоя відпочивала в Італії разом із подругою Сашею Червоненко

Фото з Instagram


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