"Смачна" Бужинська у Домінікані посвітила попою перед дзеркалом
21 січня 2020, 11:00
Співачка Катерина Бужинська вважає, що сексуальність жінки, перш за все, у її харизмі та "смакоті".
Про це вона поміркувала у своєму Instagram, показуючи фото себе в купальнику у Домініканській республіці.
"А що для вас означає сексуальність? Для мене внутрішня сексуальність - і є харизма жінки. Саме вона приваблює і притягує. Це таке "внутрішнє сяйво", унікальність, аура, "смакота". Це любов до своїх особливостей, а не бажання підганяти себе під стандарти", - заявила мати трьох дітей.
Нагадаємо, торік Катя з чоловіком так само відпочивали у Домінікані, як і у 2018-му році.
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