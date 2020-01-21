"Смачна" Бужинська у Домінікані посвітила попою перед дзеркалом

Співачка Катерина Бужинська вважає, що сексуальність жінки, перш за все, у її харизмі та "смакоті".

Про це вона поміркувала у своєму Instagram, показуючи фото себе в купальнику у Домініканській республіці.

"А що для вас означає сексуальність? Для мене внутрішня сексуальність - і є харизма жінки. Саме вона приваблює і притягує. Це таке "внутрішнє сяйво", унікальність, аура, "смакота". Це любов до своїх особливостей, а не бажання підганяти себе під стандарти", - заявила мати трьох дітей.

Смакота та харизма - головні критерії жіночої сексуальності у розумінні Бужинської

На доказ своїх слів Катя виставила власну харизму

Смачна Бужинська не відомвляє собі у смачній їжі

Катя багато років не зраджує свій блонд. А якось вона казала, що бути блондинкою - це дорого

Нагадаємо, торік Катя з чоловіком так само відпочивали у Домінікані, як і у 2018-му році.