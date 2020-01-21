Нікітюк у Буковелі посвітила дупцею в стрінгах та вмолотила чебурека

21 січня 2020, 14:11

Поки інші світські красуні хизуються тілами в бікіні на екзотичних курортах, телезірка Леся Нікітюк знайшла спосіб посвітити сідницями у холодному Буковелі.

Леся просто пішла в басейн готелю, де зупинилася, та зробила фото в стрінгах. Щоправда, здалеку. Але все найголовніше видно.

Покататися на лижах Леся теж не забула. А ще попоїла смачненького, зокрема, шкідливих для фігури чебуреків.

 
Нікітюк вирішила не відставати від колег і показалася в купальнику в Карпатах

 
Леся любить попоїсти і постійно постить їжу у своєму блозі
 
Лижниця Нікітюк
 
Що цікаво, торік у цей час Леся так само була в Буковелі
 
Взимку Леся обирає вітчизняні гори, а восени у неї був єгипетський пляж

Фото з Instagram


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