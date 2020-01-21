Нікітюк у Буковелі посвітила дупцею в стрінгах та вмолотила чебурека

Поки інші світські красуні хизуються тілами в бікіні на екзотичних курортах, телезірка Леся Нікітюк знайшла спосіб посвітити сідницями у холодному Буковелі.

Леся просто пішла в басейн готелю, де зупинилася, та зробила фото в стрінгах. Щоправда, здалеку. Але все найголовніше видно.

Покататися на лижах Леся теж не забула. А ще попоїла смачненького, зокрема, шкідливих для фігури чебуреків.

Нікітюк вирішила не відставати від колег і показалася в купальнику в Карпатах

Леся любить попоїсти і постійно постить їжу у своєму блозі

Лижниця Нікітюк

Взимку Леся обирає вітчизняні гори, а восени у неї був єгипетський пляж

Фото з Instagram