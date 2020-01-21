Нікітюк у Буковелі посвітила дупцею в стрінгах та вмолотила чебурека
21 січня 2020, 14:11
Поки інші світські красуні хизуються тілами в бікіні на екзотичних курортах, телезірка Леся Нікітюк знайшла спосіб посвітити сідницями у холодному Буковелі.
Леся просто пішла в басейн готелю, де зупинилася, та зробила фото в стрінгах. Щоправда, здалеку. Але все найголовніше видно.
Покататися на лижах Леся теж не забула. А ще попоїла смачненького, зокрема, шкідливих для фігури чебуреків.
Фото з Instagram
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