Логунова у В’єтнамі посиділа в бікіні на гойдалці та показалася з дочкою під душем
Понеділок, 20 січня 2020, 16:31
Подружжя актор Дмитро Ступка і телеведуча Поліна Логунова для своїх зимових канікул обрали В’єтнам.
Дочку Богдану вони, звісно ж, взяли з собою і вже поповнили її Instagram новими фото.
Сама Поліна традиційно посвітила татуйованими стегнами в бікіні і навіть виклала світлину в душі разом із донею.
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