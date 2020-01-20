Логунова у В’єтнамі посиділа в бікіні на гойдалці та показалася з дочкою під душем

Подружжя актор Дмитро Ступка і телеведуча Поліна Логунова для своїх зимових канікул обрали В’єтнам.

Дочку Богдану вони, звісно ж, взяли з собою і вже поповнили її Instagram новими фото.

Сама Поліна традиційно посвітила татуйованими стегнами в бікіні і навіть виклала світлину в душі разом із донею.

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Поліна не просто мотивує жінок своїм прикладом , а і заробляє на тому, що допомагає їм худнути

Посмотреть эту публикацию в Instagram With daddy Публикация от Bogdana Stupka (@bogdana_stupka) 17 Янв 2020 в 3:22 PST

Цим фото Поліна привітала з Водохрещем

Посмотреть эту публикацию в Instagram #vacation Публикация от Bogdana Stupka (@bogdana_stupka) 14 Янв 2020 в 5:49 PST

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