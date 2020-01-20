Логунова у В’єтнамі посиділа в бікіні на гойдалці та показалася з дочкою під душем

Понеділок, 20 січня 2020, 16:31

Подружжя актор Дмитро Ступка і телеведуча Поліна Логунова для своїх зимових канікул обрали В’єтнам.

Дочку Богдану вони, звісно ж, взяли з собою і вже поповнили її Instagram новими фото.

Сама Поліна традиційно посвітила татуйованими стегнами в бікіні і навіть виклала світлину в душі разом із донею.

 
Торік Логунова хвалилася, що набрала АЖ три кіло :)
 
Поліна не просто мотивує жінок своїм прикладом, а і заробляє на тому, що допомагає їм худнути
 
Логунова відносно недавно стала показувати дочку Богдану, бо спочатку хотіла зміцнити її молитвою 
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With daddy

Публикация от Bogdana Stupka (@bogdana_stupka) 17 Янв 2020 в 3:22 PST

 
 
Цим фото Поліна привітала з Водохрещем

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#vacation

Публикация от Bogdana Stupka (@bogdana_stupka) 14 Янв 2020 в 5:49 PST

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