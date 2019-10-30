Русалка Ле: Нікітюк у Єгипті показалася в паєтках під водою. ВІДЕО

Телеведуча Леся Нікітюк після гучного святкування 32-го Дня народження влаштувала собі міні-відпустку у спекотному Єгипті.

Зірка вже встигла показати кілька фото і відео з відпочинку, зокрема і купання під водою.

Щоправда, Лесін дайвінг обмежився зануренням в купальнику з паєтками і з маскою, а не у гідрокостюмі з аквалангом. Зате численні прихильники Нікітюк вкотре подивилися на її струнке тіло.

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Леся вирішила роздивитися підводний світ Червоного моря

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 29 Окт 2019 в 8:42 PDT

А ще Нікітюк показала, як вона звітує щодо свого "правильного" харчування.

Нагадаємо, в одному з недавніх інтерв'ю Нікітюк згадувала, як її цькували у школі через довгі ноги.