Огнєвіч у купальнику вимастилася в чорному піску на Балі

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно святкувала 34-річчя у Таїланді, нині знайомиться з Балі.

Там вона відпочиває вперше. Компанію їй склала двоюрідна сестра.

Відпустка Злати триває, а Instagram поповнюється новими фото та враженнями. Світлини в купальнику зірка теж виставляє, причому активніше, ніж раніше.

Злата нарешті доїхала і до Балі

У Таїланді Злата була уж 9 разів, але на Балі їй сподобалося ще більше

Традиційне селфі без макіяжу

І фото в купальнику на славнозвісному чорном піску

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