Огнєвіч у купальнику вимастилася в чорному піску на Балі
27 січня 2020, 12:10
Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно святкувала 34-річчя у Таїланді, нині знайомиться з Балі.
Там вона відпочиває вперше. Компанію їй склала двоюрідна сестра.
Відпустка Злати триває, а Instagram поповнюється новими фото та враженнями. Світлини в купальнику зірка теж виставляє, причому активніше, ніж раніше.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Аааааааа!!!🤪Первый урок сёрфинга🔥! Эмоций- ОКЕАН🌊☄️!!! Это такие кайфовые ощущения, нужно иметь ОЧЕНЬ сильное тело и ноги, отключать мозг от страха и слушать волны! А ещё- знания йоги пригодились 😄🙈Мой коуч сегодня- терпеливый и очень крутой мен😊 Thank You awesome coach @wellsend 💋🙌🏾 #бали #сёрфинг #bali #canggu
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Приєднуйтесь до дискусії