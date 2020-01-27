Огнєвіч у купальнику вимастилася в чорному піску на Балі

Понеділок, 27 січня 2020, 12:10

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно святкувала 34-річчя у Таїланді, нині знайомиться з Балі.

Там вона відпочиває вперше. Компанію їй склала двоюрідна сестра.

Відпустка Злати триває, а Instagram поповнюється новими фото та враженнями. Світлини в купальнику зірка теж виставляє, причому активніше, ніж раніше.

 
Злата нарешті доїхала і до Балі
 
У Таїланді Злата була уж 9 разів, але на Балі їй сподобалося ще більше

 
Традиційне селфі без макіяжу
 
І фото в купальнику на славнозвісному чорном піску

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