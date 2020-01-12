Огнєвіч у день свого 34-річчя згадала про важку депресію та показалася в спідньому

12-го січня співачка Злата Огнєвіч святкує свій 34-й день народження. Його вона зустріла десь в екзотичному місці біля океану.

Крім того, що артистка показалася в купальнику, вона ще й поділилася новою чуттєвою та ніжною фотосесією і відверто розказала, як подолала важку депресію.

Як виявилося, був час, коли з вигляду завжди життєрадісна Огнєвіч намагалася "піти на небо".

"Точка відліку - сьогоднішній день. Завжди і зараз! Час витікає надто швидко, щоб витрачати життя на те, що не викликає Любові. Так! Саме Любов і Пристрасть необхідні в усьому, чим МИ займаємося! І це є значення вищого порядку", - наголосила Злата.

Злата до дня народження знялася у "дівчачій" фотосесії з квітами

"Після того, як в моєму житті була глибока депресія на тлі різних невдач, настільки глибока, що я намагалася піти додому, на Небо… Так ось, прийшовши до тями і відчувши, що я все ще дихаю, - першим насамперед мені захотілося побачити безкрає сонце, щоб воно заливало собою все навколо. То був сильний поштовх, я немов прокинулася від хворобливого сну, усвідомивши, як же сильно я люблю ЖИТТЯ", - згадала іменинниця.

Огнєвіч не позначила геотег, тому досі невідомо, на якому саме пляжі зроблено це фото

"І тоді я вирішила, що хочу бути найкращою версією себе)) Саме це і стало головним девізом, моєю мотивацією! І так вийшло, що зміна в одному привела до загального поліпшення. Тепер, перед тим, як прийняти будь-яке рішення, я себе питаю: "Чи зробить це мене краще/гармонійніше в професії, житті, особистому аспекті?", - поділилася співачка.

Злата пережила депресію і думки про самогубство

"Успіх - це стан твоєї свідомості, постійна праця, а не досягнення. Досягнення - це лише результати дій. До речі, за кожну, хай і невелику ПЕРЕМОГУ потрібно себе хвалити, так! Чим я сьогодні і займуся у День народження - буду себе хвалити і радувати", - підкреслила Огнєвіч.

Зірці сьогодні 34

Нагадаємо, наприкінці минулого року Огнєвіч випустила відверте арт-відео.

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