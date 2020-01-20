Нацвідбір на Євробачення-2020: Кароль замість Джамали в журі та Jerry Heil і KHAYAT серед учасників

Зовсім скоро розпочнеться чергова боротьба артистів за право представляти країну на Євробаченні-2020, і вже відомі імена 16-х півфіналістів.

Також нарешті оголосили трьох членів журі, в якому цього року відбулися кардинальні зміни.

Отже, 8-го та 15-го лютого у півфіналах змагатимуться KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil, Еліна Іващенко, [О], Assol, CLOUDLESS, GARNA, FO SHO, Олександр Порядинський, TVORCHI, GIO, KRUTЬ, Go-A та MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

"У цьому році є дуже важливе нововведення конкурсу. Воно обмежує участь у Нацвідборі артистам, у яких був хоча б один концерт в РФ з 2014-го. Тим не менш, ми отримали достатню кількість заявок від артистів дуже різних жанрів та музичних напрямків - як відомих широкій аудиторії, так і від новачків, що для Національного відбору завжди пріоритетно", - наголосив продюсер Руслан Квінта.

Судитимуть учасників троє членів журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль і генеральний продюсер радіохолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов.

"Я дуже ціную, що мені довірили стати частиною професійного журі Національного відбору на Євробачення-2020. Сподіваюся, що мій майже 30-річний досвід роботи на радіо буде корисним при виборі саме тієї пісні і того артиста, які зможуть зачепити масову європейську аудиторію", - заявив Дроздов.

Цього року замість Джамали у журі Тіна Кароль, а на місце Євгена Філатова прийшов Віталій Дроздов

22-го січня відбудеться жеребкування, за результатами якого визначиться порядок виступів у першому та другому півфіналах. А прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).

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