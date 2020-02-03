Super Bowl 2020: Фірмові танці Шакіри та Лопес на пілоні і з дочкою
У ніч з 2 на 3 лютого у Маямі відбувся Super Bowl – фінальний матч Національної футбольної ліги США. І традиційну 15-хвилинну музичну паузу цього року довірили заповнити двом латиноамериканським суперзіркам – Дженніфер Лопес і Шакірі.
Відкривала шоу своїми хітами і фірмовими танцями 43-річна Шакіра з балетом. Вона виконала уривки з пісень "She Wolf", "Empire", "Whenever, Wherever" та "Hips Don’t Lie".
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Після своєї молодшої колеги на сцені ефектно з’явилася 50-річна Джей Ло з ніг до голови у шкіряному вбранні, яке виставляло на показ її стегна.
За свій виступ Дженніфер змінила три вбранні та навіть виконала кілька рухів на пілоні. Також у перформансі Лопес взяв участь дітячий хор на чолі з її співочою дочкою Еммі.
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Thank you to my incredible team for the most epic halftime I could have ever imagined. I love you guys so much! Thank you to @nappytabs @parrisgoebel @swinglatino_cali @dancetownmiami @jlodancers @steviemackey, @kaybismee, @kley_tarcitano, @robzangardi and @marielhaenn. #SBLIV #SuperBowlLIV #PepsiHalftime
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ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИСТУП ШАКІРИ І ДЖЕЙ ЛО:
Також варто згадати, що гімн США перед початком матчу виконала 27-річна американська співачка Демі Ловато.
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