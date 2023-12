Super Bowl 2020: Фірмові танці Шакіри та Лопес на пілоні і з дочкою

У ніч з 2 на 3 лютого у Маямі відбувся Super Bowl – фінальний матч Національної футбольної ліги США. І традиційну 15-хвилинну музичну паузу цього року довірили заповнити двом латиноамериканським суперзіркам – Дженніфер Лопес і Шакірі.

Відкривала шоу своїми хітами і фірмовими танцями 43-річна Шакіра з балетом. Вона виконала уривки з пісень "She Wolf", "Empire", "Whenever, Wherever" та "Hips Don’t Lie".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞) (@enr7queiglesias) 3 Фев 2020 в 12:32 PST

Після своєї молодшої колеги на сцені ефектно з’явилася 50-річна Джей Ло з ніг до голови у шкіряному вбранні, яке виставляло на показ її стегна.

За свій виступ Дженніфер змінила три вбранні та навіть виконала кілька рухів на пілоні. Також у перформансі Лопес взяв участь дітячий хор на чолі з її співочою дочкою Еммі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 2 Фев 2020 в 10:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от shakira🔵 (@shakira_bcn) 3 Фев 2020 в 12:22 PST

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИСТУП ШАКІРИ І ДЖЕЙ ЛО:

Також варто згадати, що гімн США перед початком матчу виконала 27-річна американська співачка Демі Ловато.

