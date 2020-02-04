Сайрус у панчішках та спідньому закинула ногу на нового бойфренда

За особистим життям 27-річної американської співачки Майлі Сайрус спостерігати завжди цікаво, адже її партнери змінюються з шаленою швидкістю.

Лише у серпні вона оголосила про розлучення з австралійським актором Ліамом Хемсвортом, шлюб із яким не протримався і року. І майже одразу начебто закрутила роман з жінкою на ім’я Кейтлін Картер.

А тепер у велелюбної Майлі новий бойфренд – австралійський музикант Коді Сімпсон.

Саме він днями виклав фото з Сайрус, на яких вона у самому спідньому.

Реклама:

Любить Майлі австралійців

Одразу видно, хто в цих стосунках домінує :)

Нагадаємо, перед тим, як взяти шлюб, Сайрус та Хемсворт кілька разів розходилися та сходилися знову.

До слова, у 2015-му Майлі заявила, що має мінливу стать.

Фото з Instagram Cody Simpson

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Протримались менше року: Сайрус та Хемсворт оголосили про розлучення

"Не можна хапати без дозволу ": Сайрус гнівно відреагувала на напад нахабного фана. ВІДЕО

"Квір-людина" Майлі Сайрус на природі показала голі циці крізь сітку. ФОТО