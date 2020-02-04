Сайрус у панчішках та спідньому закинула ногу на нового бойфренда
За особистим життям 27-річної американської співачки Майлі Сайрус спостерігати завжди цікаво, адже її партнери змінюються з шаленою швидкістю.
Лише у серпні вона оголосила про розлучення з австралійським актором Ліамом Хемсвортом, шлюб із яким не протримався і року. І майже одразу начебто закрутила роман з жінкою на ім’я Кейтлін Картер.
А тепер у велелюбної Майлі новий бойфренд – австралійський музикант Коді Сімпсон.
Саме він днями виклав фото з Сайрус, на яких вона у самому спідньому.
Нагадаємо, перед тим, як взяти шлюб, Сайрус та Хемсворт кілька разів розходилися та сходилися знову.
До слова, у 2015-му Майлі заявила, що має мінливу стать.
Фото з Instagram Cody Simpson
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Протримались менше року: Сайрус та Хемсворт оголосили про розлучення
"Не можна хапати без дозволу ": Сайрус гнівно відреагувала на напад нахабного фана. ВІДЕО
"Квір-людина" Майлі Сайрус на природі показала голі циці крізь сітку. ФОТО