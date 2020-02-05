Дантеса у брудному кліпі побили, закидали їжею та полили вином

Співака і чоловіка Наді Дорофєєвої, Володимира Дантеса закидали спагеті та землею, побили квітами та пляшкою об голову, а ще полили вином розлючені жінки.

Але сталося це не насправді, а лише в новому кліпі, який зняв Леонід Колосовоський на пісню "Более или Менее". Її, між іншим, знову написала Jerry Heil.

Знятий одним дублем, кліп порушує проблему емоційності та переживань чоловіків у стосунках нарівні з дівчатами.

"У нашому патріархальному суспільстві в чоловікові виховують і схвалюють лише маскулінні риси. Він повинен бути сильним, все терпіти, хоча нам теж хочеться іноді поплакати, бути слабкими, проявляти такі почуття, як любов, співчуття та ніжність. Чоловіки справді мають право бути такими, якими хочуть, а не заганяти себе в рамки гендерних стереотипів ", – коментує нову роботу співак.

Дантесу у кліпі прийшлося нелегко

"Оскільки ми знімали однокадровий кліп, то не могли обійтися без тестів. Їх ми провели в гаражі у Вови. Три дублі ми дубасили його, обсипали борошном, землею, обливали кефіром і водою. Але мети своєї досягли", - розказав Колосовський.

"Ми зрозуміли, що Вова сильний! Він все витерпить і не зіб'ється, навіть попри те, що потрібно було співати у 2 рази швидше. Самі зйомки проходили в три етапи і тривали 20 годин. Всього у нас було 3 набори реквізиту і три набори костюмів для Вови, відповідно на 3 дублі. Той, який ви побачите в фінальному кліпі – це крайній, третій", - додав режисер.

Цікаво, чи робить так Надя...

Вина трохи шкода

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Володимир повернувся до сольної кар'єри після 5-річної паузи.