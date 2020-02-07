Інстаграмер vs депутат: Тищенко у Раді не встиг проголосувати через зйомку сторі

Діджиталізація іноді заважає роботі депутатів, адже через бажання транслювати актуальний контент в Instagram дехто з них забуває про свої прямі обов’язки.

Як, наприклад, ресторатор і зе-депутат Микола Тищенко, який через зйомку сторі пропустив голосування.

Відео 6-го лютого опублікував "24 канал" на YouTube.

Тищенко знімав момент, коли Юлія Тимошенко зайняла місце спікера Ради Дмитра Разумкова, а президію парламенту заблокували депутати.

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"Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані. Не буду показувати пальцями, дехто проти того, щоб все було по закону. Сьогодні дуже багато журналістів, дуже багато глядачів. Загалом, робота кипить" , - говорить Тищенко в своєму відео.

До речі, 6-го лютого Рада розглядала закон про продаж землі.

Нагадаємо, нещодавно Тищенко авторитетно коментував скандал навколо розлучення Вови Остапчука.