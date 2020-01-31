"Кельтська мудрість" від Тищенка: Зе-депутат авторитетно прокоментував скандал із Остапчуком

Розлучення телеведучого Володимира Остапчука з дружиною Оленою, яке перестало бути мирним, жваво обговорюється в мережі.

І поки Володимир готується дати публічну відповідь на звинувачення у подружніх зрадах, колишня телезірка-ресторатор, а нині Зе-депутат Микола Тищенко вирішив дати йому мудру пораду.

Виявляється, Тищенко знає кельтські прислів'я.

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Як відомо, Микола свого часу теж пройшов через розлучення. Від попередніх стосунків у нього є майже 15-річний син Даніїл, а від нинішньої "хитруватої" дружини Алли - Давид, якому в лютому виповниться три роки.

Прінтскрін з Facebook Остапчука, фото з Instagram Тищенка