Остапчук погрожує забрати дітей та крутить роман із "танцюючим нотаріусом"?

Скандальна історія розлучення шоумена Володимира Остапчука з матір'ю двох його маленьких дітей Оленою продовжує обростати пікантними подробицями.

Стала відома особа жінки, заради котрої зірка, ймовірно, і пішов із сім'ї.

Розслідування провели журналісти "Зіркового шляху".

Так новою обраницею Остапчука може бути жінка на ім’я Христина. Їй 33 роки і вона нотаріус - "танцюючий нотаріус", як зазначено в її Instagram.

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Імовірну нову пасію Володимира Остапчука звати Христина

Познайомилися вона та Остапчук буцімто ще влітку на весіллі в Італії. Володимир його вів, а Христина була подружкою нареченої.

На те, що саме ця жінка є новою пасією шоумена, вказують численні співпадіння у їхніх фотоблогах. Наприклад, у один і той самий час вони постили фото з Буковелю, а також на фоні одних і тих самих Куршавельських гір. А днями одночасно ділилися сторі з роздягальні та СПА одного й того ж заміського комплексу для відпочинку.

На Новий рік Володимир був у Буковелі

І Христина теж

Збіг або...?

Поки що офіційна дружина Остапчука, Олена Войченко не стала ні підтверджувати, ні спростовувати того, що її "наступниця" - саме Христина.

"Я знаю жінку, з якою у Володимира стосунки, майже з першого дня. Але я не хочу коментувати черговий роман Володимира, він десятий, мабуть, якщо не більше, по черзі. І я знала попередніх, правда постфактум, знаю цю. Ми знаємо, про яку ми людину говоримо", - зазначила вона.

Христина - "танцюючий нотаріус"

Як зізналася жінка, Остапчук розгніваний через її відвертість із журналістами.

"Дозволяє собі поводитися зовсім не достойно, казати мені, що він відбере дітей і просто залякувати", - повідомила Войченко.

Також Олена прокоментувала слова Володимира про те, що причиною краху їхнього шлюбу буцімто стали постійні сварки.

"З приводу сварок – так, були сварки. Знову ж таки причини яких були – зради, про які я дізнавалася постфактум. І деякі з них були досить емоційними, тому що я просила пояснити і всіляко намагалася робити це після того, як дитина заснула або її не було. Але Володимир досить агресивно реагує на будь-яку критику. І справді реагував неадекватно в деяких моментах. Досить агресивно дозволяв собі підвищувати голос. І не тільки", - розказала вона.

Нагадаємо, якщо вірити Олені, то зрадливий чоловік відкритим текстом оголосив їй, що "хоче різних жінок, бо не нагулявся". Як відомо, пара прожила в шлюбі 12 років.

Фото з Instagram Остапчука та "танцюючого нотаріуса" Христини

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