Ярославська показалася в купальнику у водоспаді та в найвищому у світі басейні

11 лютого 2020, 10:30

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина продовжує мандрувати світом. 

Не минуло й кількох тижнів з її візиту до Парижа, як вона вже встигла роздивитися Сінгапур та скупатися у водоспаді на Балі.

Фото та враженнями від усіх своїх подорожей Марина ділиться в Instagram.

 
Тиждень тому Марина відвідала Сінгапур

 
Це Ярославська у найвищому в світі басейні
 
Він розташований на даху хмарочосу, на висоті 191 метр
 
А це вже Марина у бризках водоспаду на Балі
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#bali

Публикация от @ marinka 8 Фев 2020 в 10:13 PST

 
"Це місце - справжній природний екстрим-парк. Тут можна зістрибнути з 5/10/15 метрів прямо у водоспад. Поплавати і з'їхати на водоспаді як з гірки. Відразу скажу - видовище не для людей зі слабкими нервами", - попередила мандрівниця
 

Нагадаємо, Ярославська частенько подорожує без чоловіка та дітей. Наприклад, у вересні вона їздила аж у гори Алтая.

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