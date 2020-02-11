Ярославська показалася в купальнику у водоспаді та в найвищому у світі басейні
Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина продовжує мандрувати світом.
Не минуло й кількох тижнів з її візиту до Парижа, як вона вже встигла роздивитися Сінгапур та скупатися у водоспаді на Балі.
Фото та враженнями від усіх своїх подорожей Марина ділиться в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вы чувствуете эту мощь?! Эмоции не передать словами, особенно когда подходишь к водопаду максимально близко #nungnungwaterfall #bali #sv_marinka
Нагадаємо, Ярославська частенько подорожує без чоловіка та дітей. Наприклад, у вересні вона їздила аж у гори Алтая.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ярославська у Парижі вигуляла зелені луки
Гепард, пінгвіни та рожеве пір’я: Ярославська в Африці попозувала для тревел-глянцю
Ярославська в Кейптауні наробила селфі з зеброю та пінгвінами
Ярославська у горах Алтая жила в наметі, пила з річки та їла те, що ніколи не їсть