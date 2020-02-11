Ярославська показалася в купальнику у водоспаді та в найвищому у світі басейні

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина продовжує мандрувати світом.

Не минуло й кількох тижнів з її візиту до Парижа, як вона вже встигла роздивитися Сінгапур та скупатися у водоспаді на Балі.

Фото та враженнями від усіх своїх подорожей Марина ділиться в Instagram.

Тиждень тому Марина відвідала Сінгапур

Це Ярославська у найвищому в світі басейні

Він розташований на даху хмарочосу, на висоті 191 метр

А це вже Марина у бризках водоспаду на Балі

Посмотреть эту публикацию в Instagram #bali Публикация от @ marinka 8 Фев 2020 в 10:13 PST

"Це місце - справжній природний екстрим-парк. Тут можна зістрибнути з 5/10/15 метрів прямо у водоспад. Поплавати і з'їхати на водоспаді як з гірки. Відразу скажу - видовище не для людей зі слабкими нервами", - попередила мандрівниця

Нагадаємо, Ярославська частенько подорожує без чоловіка та дітей. Наприклад, у вересні вона їздила аж у гори Алтая.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Ярославська у Парижі вигуляла зелені луки

Гепард, пінгвіни та рожеве пір’я: Ярославська в Африці попозувала для тревел-глянцю

Ярославська в Кейптауні наробила селфі з зеброю та пінгвінами

Ярославська у горах Алтая жила в наметі, пила з річки та їла те, що ніколи не їсть