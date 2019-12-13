Гепард, пінгвіни та рожеве пір’я: Ярославська в Африці попозувала для тревел-глянцю

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина стала героїнею журналу для світських мандрівників "Chance for Traveller".

Жінка вирушила аж до Південної Африки, де позувала на тлі місцевих краєвидів, із гепардом та пінгвінами.

"Найбільше радості мені приносять моя сім'я і подорожі. Це те, що мені дає енергію, і без чого я, напевно, не змогла б повноцінно жити", - зізналася Марина в інтерв’ю виданню.

Ярославська ледь не щомісяця кудись подорожує - чи сама, чи з родиною усі фото дмитра гончарова

"Сім'я, звичайно, є первинною - це фундамент, на якому все тримається і будується. Діти ростуть, і це вже три окремі життя, в яких ти поки ще головний герой. У той же час сім'я - це наука справедливо ділити свій час на всіх. На себе залишається небагато, але це мій свідомий вибір", - зазначила мати трьох.

"Ну а подорожі я розглядаю як спосіб рухатися, розвиватися. Перш за все для мене це пізнання чогось нового, зустрічі з цікавими людьми і різними культурами", - сказала Ярославська.

Марина попозувала на тлі океану в Кейптауні

Що ж до джерела тривоги та непокоєння, то вони у марини, перш за все, пов’язані з надмірною швидкістю сучасного світу.

"Тривожить мене головним чином те, що зараз світ лине з неймовірною швидкістю. І я в тому числі ... Іноді просто немає часу насолодитися моментом, насититися їм, відчути. Тільки починаєш, як ловиш себе на тому, що вже плануєш щось таке. Зараз модно говорити про баланс в житті, так ось зізнаюся чесно, я його не знайшла", - зізналася жінка.

"Мій чоловік завжди відчуває цей мій розбалансований стан і зупиняє мене. Завдяки цьому і у мене з'явилася така ж, як у нього, звичка говорити слово "добре". Прокинувся, смачно поснідав - це "добре". Сидиш, грієшся на сонечку - "добре". Адже правда добре?" - поділилася Марина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Ярославська в Кейптауні наробила селфі з зеброю та пінгвінами

Ярославська у горах Алтая жила в наметі, пила з річки та їла те, що ніколи не їсть

Ярославська в Парижі виставила себе в міні та натерті п'яти в золоті

Ярославська в купальнику розляглася на піску в Дубаї та не напружує чоловіка

Жінка Ярославського на Мальдівах уявила, що вона рибка. ВІДЕО