Лобода в шубі та велосипедках прикрасила обкладинку російського глянцю
Середа, 12 лютого 2020, 16:55
Співачка Світлана Лобода вже повернулася з Мексики разом з дітьми та почала активно працювати та нагадувати про себе не лише в Instagram, а у ЗМІ.
Російський глянець Glamour оприлюднив обкладинку березневого номера, яку прикрашає фото Світлани в білій шубі та спортивній формі.
А ще кілька тижнів тому Лобода безтурботно світила тілом в купальнику на мексиканському узбережжі.
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