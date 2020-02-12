Лобода в шубі та велосипедках прикрасила обкладинку російського глянцю

Середа, 12 лютого 2020, 16:55

Співачка Світлана Лобода вже повернулася з Мексики разом з дітьми та почала активно працювати та нагадувати про себе не лише в Instagram, а у ЗМІ.

Російський глянець Glamour оприлюднив обкладинку березневого номера, яку прикрашає фото Світлани в білій шубі та спортивній формі.

 
Три роки тому це видання визнало Лободу "Жінкою року"

А ще кілька тижнів тому Лобода безтурботно світила тілом в купальнику на мексиканському узбережжі. 

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів