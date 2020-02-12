Лобода в шубі та велосипедках прикрасила обкладинку російського глянцю

Співачка Світлана Лобода вже повернулася з Мексики разом з дітьми та почала активно працювати та нагадувати про себе не лише в Instagram, а у ЗМІ.

Російський глянець Glamour оприлюднив обкладинку березневого номера, яку прикрашає фото Світлани в білій шубі та спортивній формі.

А ще кілька тижнів тому Лобода безтурботно світила тілом в купальнику на мексиканському узбережжі.