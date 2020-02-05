Лобода в Мексиці показалася в леопардовому купальнику та з дочками на піску
Середа, 5 лютого 2020, 17:31
Мексиканські канукіли співачки Світлани Лободи затягнулися. Адже, якщо вірити її сторі, вона з дочками досі гріється під сонечком на іншому континенті.
Світлана спочатку не розголошувала місце свого відпочинку, але потім все ж таки зазначила, що це Мексика.
Днями артистка викладала красиву себе в купальниках, а сьогодні показала у сторі, як вона бавиться з обома доньками – Євою і Тільдою. Хоча личко молодшої досі приховує від загалу.
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