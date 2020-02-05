Лобода в Мексиці показалася в леопардовому купальнику та з дочками на піску

Середа, 5 лютого 2020, 17:31

Мексиканські канукіли співачки Світлани Лободи затягнулися. Адже, якщо вірити її сторі, вона з дочками досі гріється під сонечком на іншому континенті.

Світлана спочатку не розголошувала місце свого відпочинку, але потім все ж таки зазначила, що це Мексика.

Днями артистка викладала красиву себе в купальниках, а сьогодні показала у сторі, як вона бавиться з обома доньками – Євою і Тільдою. Хоча личко молодшої досі приховує від загалу.

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безусловная любовь ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 26 Янв 2020 в 1:21 PST

 
Якщо вірити Instagram, Лобода у Мексиці вже місяць 
 
 
Дочка Тільда відпочиває з мамою
 
 
Старша Єва теж з мамою. Лобода у сторі казала, що дівчинка робила домашнє завдання пів дня, тож, мабуть, навчається дистанційно 
 
А це Єва впала на пісок з розбігу 

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