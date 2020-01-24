Лобода серед хвиль виставила дупцю в блискучому купальнику. ФОТО

24 січня 2020, 10:30

Співачка Світлана Лобода продовжує свої мексиканські канікули та не забуває радувати шанувальників своїми спекотними фото.

Струнку фігурку в хвилях 37-річна артистка показала в Instagram, побажавши підписникам доброго ранку.

 
Лобода стала лицем до води, а дупцею до камери
 
Співачка відпочиває в Мексиці

 
Свєта вигулює сексі-купальнички на тлі пальм
 
Лободі 37, і вона - двічі мама
 
 
 

Нагадаємо, Свєта в мережі не лише дражниться своєю чудовою фізичною формою, а й показує воркаути, завдяки яким її має.

Фото з Instagram Лободи

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