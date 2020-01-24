Лобода серед хвиль виставила дупцю в блискучому купальнику. ФОТО

Співачка Світлана Лобода продовжує свої мексиканські канікули та не забуває радувати шанувальників своїми спекотними фото.

Струнку фігурку в хвилях 37-річна артистка показала в Instagram, побажавши підписникам доброго ранку.

Лобода стала лицем до води, а дупцею до камери

Співачка відпочиває в Мексиці

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Лободі 37, і вона - двічі мама

Нагадаємо, Свєта в мережі не лише дражниться своєю чудовою фізичною формою, а й показує воркаути, завдяки яким її має.

Фото з Instagram Лободи

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