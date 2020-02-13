Перша леді вигуляла блакитне пальто на вокзальну виставку. ФОТО

Перша леді Олена Зеленська сходила на виставку, про яку вже не один місяць говорять у ЗМІ.

"Я встигла... побачити Ukraine WOW на власні очі! І вам рекомендую, якщо ви ще ні", - написала вона у соцмережах. ⠀

Щоби роздивитися проєкт, який відкрився в середині листопада в багажному відділенні на Київському залізничному вокзалі, Зеленська вдягла блакитне пальто від свого улюбленого бренду SIX та червоні брюки з високою талією.

Кураторка виставки Ярослава Гресь особисто провела екскурсію для дружини президента

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"Здійснити уявну мандрівку потягом зі сходу на захід і водночас отримати можливість на мить повернутися в дитинство й згадати, якою ж шаленою пригодою була звичайнісінька зараз для нас, дорослих, подорож залізницею".

Блакитний - один із кольорів, які перша леді вдягає найчастіше

"Або протестувати сучасні мультимедійні технології в дії. Навіть у тих, хто боїться висоти, є шанс "піднятися" на оглядовий майданчик "Батьківщини-матері" – віртуально та абсолютно безпечно".

Олена щиро дивувалася побаченому

"За 10 хвилин промчати 1646 км від Ужгорода до Лисичанська, побувати в "Тунелі кохання", стати голосом героя українського мультфільму й почути, як звучать села України, – тут можливо все!", - захопилася виставкою перша леді.⠀

"Особисто мені найбільш тепло відгукнулися копія чарівного будиночка Поліни Райко, художниці з Херсонщини, та кімната з "кримськими історіями" – зворушливими спогадами кримчан, сповненими ніжності та туги за рідними домівками…" - зізналася вона.⠀

Копія розмальованого будинку херсонської мисткині Поліни Райко

"Ukraine WOW – це ще одна нагода відкривати для себе рідну країну знову й знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау! 💛💙"

Нагадаємо, лише минулими вихідними президент Володимир Зеленський з першою леді була на аудієнції у Папи Римського в Ватикані.

Фото пресслужби