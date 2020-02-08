Total black та обруч із бантом: у чому перша леді до Папи Римського сходила

8-го лютого президент Володимир Зеленський та перша леді зустрілися із Папою Римським Франциском у рамках офіційного візиту до Ватикану.

На аудієнцію до Папи Олена Зеленська вдяглася у чорне з ніг до голови. Такими є вимоги дрескоду.

За протоколом голова жінки має бути обов'язково покритою - чорним гіпюром, хусткою чи маленьким капелюшком. Тому голову першої леді прикрашав обруч із бантом та вуаллю від дизайнера Руслана Багінського.

Дрес код аудієнції у Глави Католицької церкви регулюється протоколом, вимоги якого - чорний костюм для чоловіка та чорна сукня або спідниця нижче колін для жінки. Також обов'язковим є чорне закрите взуття. До речі, ці туфлі-човники Олена вже вдягала раніше

Також на Заленській був жакет із баскою від українського бренду Six., який вона доволі часто вдягає під час офіційних поїздок.

"Мали за честь бути представленими Його Святості Папі Римському Франциску", - написала Олена в Instagram

До речі, у Facebook перша леді нічого не писала з 30-го січня. Боїться " турбулентності"?

Модний обруч від Руслана Багінського

Love is... триматися за руки, розглядаючи фрески у Соборі святого Петра

Нагадаємо, 6-го лютого Олені Зеленській виповнилося 42, і президент зворушливо привітав її у мережі.

Фото надані прес-службою