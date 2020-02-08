Total black та обруч із бантом: у чому перша леді до Папи Римського сходила
Субота, 8 лютого 2020, 17:04
8-го лютого президент Володимир Зеленський та перша леді зустрілися із Папою Римським Франциском у рамках офіційного візиту до Ватикану.
На аудієнцію до Папи Олена Зеленська вдяглася у чорне з ніг до голови. Такими є вимоги дрескоду.
За протоколом голова жінки має бути обов'язково покритою - чорним гіпюром, хусткою чи маленьким капелюшком. Тому голову першої леді прикрашав обруч із бантом та вуаллю від дизайнера Руслана Багінського.
Також на Заленській був жакет із баскою від українського бренду Six., який вона доволі часто вдягає під час офіційних поїздок.
Нагадаємо, 6-го лютого Олені Зеленській виповнилося 42, і президент зворушливо привітав її у мережі.
Фото надані прес-службою
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