Total black та обруч із бантом: у чому перша леді до Папи Римського сходила

8-го лютого президент Володимир Зеленський та перша леді зустрілися із Папою Римським Франциском у рамках офіційного візиту до Ватикану.

На аудієнцію до Папи Олена Зеленська вдяглася у чорне з ніг до голови. Такими є вимоги дрескоду.

За протоколом голова жінки має бути обов'язково покритою - чорним гіпюром, хусткою чи маленьким капелюшком. Тому голову першої леді прикрашав обруч із бантом та вуаллю від дизайнера Руслана Багінського.

Дрес код аудієнції у Глави Католицької церкви регулюється протоколом, вимоги якого - чорний костюм для чоловіка та чорна сукня або спідниця нижче колін для жінки. Також обов'язковим є чорне закрите взуття. До речі, ці туфлі-човники Олена вже вдягала раніше

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Також на Заленській був жакет із баскою від українського бренду Six., який вона доволі часто вдягає під час офіційних поїздок.

"Мали за честь бути представленими Його Святості Папі Римському Франциску", - написала Олена в Instagram

До речі, у Facebook перша леді нічого не писала з 30-го січня. Боїться " турбулентності"?

Модний обруч від Руслана Багінського

Love is... триматися за руки, розглядаючи фрески у Соборі святого Петра

Нагадаємо, 6-го лютого Олені Зеленській виповнилося 42, і президент зворушливо привітав її у мережі.

Фото надані прес-службою