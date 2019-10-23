Перша леді в сукні чоловічого крою потисла руку японському імператору

Для званої вечері з нагоди інтронізації японського імператора Нарухіто перша леді Олена Зеленська обрала небесно-блакитну сукню, стилізовану під фрак.

Її для неї, як і ранкову світло-жовту, пошив дизайнер Іван Фролов.

22-го жовтня Володимир і Олена Зеленська урочисто потиснули руки монарху і імператриці Масако.

Зеленські стали одними з тих, кому випала честь потиснути руку Його Величності та імператриці

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"Олена любить смокінги і костюми, і, оскільки президент вибрав для події фрак, перша леді вирішила підтримати його сукнею, стилізованою під фрак", - розповіли у прес-службі Фролова "Комсомольській правді в Україні".

"Сукня асиметрична, підкреслює талію, має класичний чоловічий крій. Крім того, один з лацканів сукні спадає в плече, яке покрите тюлем на тон холодніше плаття. На одному рукаві - ручна вишивка розсіяними кристалами, інший рукав - довгий і класичний. Цей образ прикрашає передній шлейф, який тягнеться від початку шиї до підлоги", - так описали сукню його творці.

Олена Зеленська у сукні від Frolov

Також дизайнер розробив кейп для виходу на вулицю і рукавички.

Нагадаємо, перше вбрання, в якому Зеленська прилетіла до Японії, було темно-сірим із вишитою на грудях квіткою.

Фото з Instagram та "КП"