Богдан розійшовся зі Слічною та знову "в пошуку"

3 лютого 2020, 16:06

Приблизно рік протрималися стосунки голови ОП Андрія Богдана та дизайнерки Анастасії Слічної. Пара розпалася з невідомих причин.

Про це спочатку написала "Страна", а потім і сам Богдан у коментарі до посту в Facebook підтвердив, що він зараз в пошуку.

 
Пожартував Богдан про пошук чи ні - невідомо, але факт його розставання з подругою Таблоіду також підтвердили власні джерела

Слічна нічого не коментувала, але минулого тижня вона вже без Богдана була в Римі. А минулими вихідними гуляла на дні народження сестер Ярослави та Олександри Лагур, які є дочками співвласника мережі АЗС WOG Сергія Лагура.


 
У Римі Настя була вже без Андрія

Нагадаємо, вперше про стосунки розлученого батька 4-х доньок Андрія Богдана та Анастасії Слічної заговорили після їхньої спільної появи на джазовому фестивалі в червні.

 
Ще в грудні Настя вітала свого "Супермена" Андрія з 43-річчям

Потім 24-го серпня пара розважалася на скандальному весіллі Андрія Добвенка у Сен-Тропе.

Фото з Instagram та Facebook

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Зуби на місці, перевірила": дівчина Богдана покепкувала з його "бійки" з Бакановим
Подруга Богдана розповіла про стосунки з його доньками, та чи хоче за нього заміж
Богдан у наручниках пожартував про весілля в Сен-Тропе. ФОТО
Зе-мімімі: Як Богдан на колінах у коханки солоденько дрімав. ФОТО

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів