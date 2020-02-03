Богдан розійшовся зі Слічною та знову "в пошуку"

Приблизно рік протрималися стосунки голови ОП Андрія Богдана та дизайнерки Анастасії Слічної. Пара розпалася з невідомих причин.

Про це спочатку написала "Страна", а потім і сам Богдан у коментарі до посту в Facebook підтвердив, що він зараз в пошуку.

Пожартував Богдан про пошук чи ні - невідомо, але факт його розставання з подругою Таблоіду також підтвердили власні джерела

Слічна нічого не коментувала, але минулого тижня вона вже без Богдана була в Римі. А минулими вихідними гуляла на дні народження сестер Ярослави та Олександри Лагур, які є дочками співвласника мережі АЗС WOG Сергія Лагура.

У Римі Настя була вже без Андрія

Нагадаємо, вперше про стосунки розлученого батька 4-х доньок Андрія Богдана та Анастасії Слічної заговорили після їхньої спільної появи на джазовому фестивалі в червні.

Потім 24-го серпня пара розважалася на скандальному весіллі Андрія Добвенка у Сен-Тропе.

Фото з Instagram та Facebook

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