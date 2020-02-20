"Майже всі казали, що пошкодую": Седокова показала, що з собою зробила. ВІДЕО

Співачка Ганна Седокова напередодні весни наважилася на деякі зміни у своїй зовнішності.

І хоча більшість людей її відмовляли від цього кроку, вона все одно обрізала собі чуба. Вперше у житті.

Відео з перукарні Аня виклала у своєму Instagram.

"99% людей сказали, що я пошкодую", - написала Аня про свою нову зачіску

Зате на цьому фото видно, що Седокова не вагітна, як їй приписували раніше

І як вам новий образ зірки?

Нагадаємо, у День закоханих в Ані вийшов кліп, у якому знявся її коханий Яніс Тімма.

Фото з Instagram