"Майже всі казали, що пошкодую": Седокова показала, що з собою зробила. ВІДЕО
Четвер, 20 лютого 2020, 16:24
Співачка Ганна Седокова напередодні весни наважилася на деякі зміни у своїй зовнішності.
І хоча більшість людей її відмовляли від цього кроку, вона все одно обрізала собі чуба. Вперше у житті.
Відео з перукарні Аня виклала у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись 🤪 , но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка !!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo . Все происходит в салоне у @astiselfmade ❤️ Если это видео наберёт 10.000 сердечек в комментах 👇🏼❤️ , то я выложу сегодня фото с результатом!
Нагадаємо, у День закоханих в Ані вийшов кліп, у якому знявся її коханий Яніс Тімма.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії