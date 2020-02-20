"Майже всі казали, що пошкодую": Седокова показала, що з собою зробила. ВІДЕО

Четвер, 20 лютого 2020, 16:24

Співачка Ганна Седокова напередодні весни наважилася на деякі зміни у своїй зовнішності.

І хоча більшість людей її відмовляли від цього кроку, вона все одно обрізала собі чуба. Вперше у житті.

Відео з перукарні Аня виклала у своєму Instagram.

 
"99% людей сказали, що я пошкодую", - написала Аня про свою нову зачіску 
 
Зате на цьому фото видно, що Седокова не вагітна, як їй приписували раніше 
 
І як вам новий образ зірки?

Нагадаємо, у День закоханих в Ані вийшов кліп, у якому знявся її коханий Яніс Тімма

Фото з Instagram

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