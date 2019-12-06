Знову вагітна? Седокова заінтригувала своїм "плодом кохання"

Співачку Ганну Седокову, котра вже має трьох нащадків від трьох різних чоловіків, запідозрили у новій вагітності. 36-річна зірка сама дала для цього привід, натякнувши на "плід кохання".

Загадковий допис Аня, яка зараз зустрічається з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, розмістила в Instagam.

А ще в мережі помітили, що форми Седокової дещо покруглішали. Як пише StarHit, під час одного з нещодавніх виступів Ані в нічному клубі у неї навіть вималювався животик.

У Ані з'явився живіт?

Як відомо, в Ганни є дві дочки, 14-річна Аліна й 8-річна Моніка, та 2-річний син Гектор. У Тімми - 1-річний син Крістіан від ексдружини Сани, з якою він розлучився через Седокову.

Співачка народить від нового кохання?

Нагадаємо, співачка не приховувала, що думає і про четверту, і про п'яту дитину.

Фото з соцмереж, з Instagram Седокової

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