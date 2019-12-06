Знову вагітна? Седокова заінтригувала своїм "плодом кохання"

П'ятниця, 6 грудня 2019, 11:20

Співачку Ганну Седокову, котра вже має трьох нащадків від трьох різних чоловіків, запідозрили у новій вагітності. 36-річна зірка сама дала для цього привід, натякнувши на "плід кохання".

Загадковий допис Аня, яка зараз зустрічається з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, розмістила в Instagam.

 

А ще в мережі помітили, що форми Седокової дещо покруглішали. Як пише StarHit, під час одного з нещодавніх виступів Ані в нічному клубі у неї навіть вималювався животик.

 
У Ані з'явився живіт? 

Як відомо, в Ганни є дві дочки, 14-річна Аліна й 8-річна Моніка, та 2-річний син Гектор. У Тімми - 1-річний син Крістіан від ексдружини Сани, з якою він розлучився через Седокову.

 
Седокова зі старшою дочкою Аліною та сином Гектором. Молодшу, Моніку, через суд забрав жити до себе її батько
 
Співачка народить від нового кохання?

Нагадаємо, співачка не приховувала, що думає і про четверту, і про п'яту дитину.

Фото з соцмереж, з Instagram Седокової 

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