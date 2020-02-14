Бойфренд Седокової став сексі-поліцейським у її "ігристому" кліпі
Співачка Аня Седокова явно має еротичну фантазію про те, як її, погану дівчинку, карає поліцейський.
Принаймні саме такий сюжет ліг в основу її нового кліпу про ігристе, який вона презентувала до Дня закоханих.
Причому роль поліцейського у відео зіграв коханий Ані, футболіст Яніс Тімма.
"Я не буду писати звичайну хрінь про те, що ця пісня і кліп засновані на моїй біографії. Але, повірте, я тепер точно знаю, що абсолютно кожна дівчинка (навіть якщо вона себе погано поводила, як в кліпі), обов'язково зустріне свого поліцейського, який її обов'язково покарає", - написала Седокова в Instagram.
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До речі, перед тим, як вийшов кліп, Аня написала пост у мережі про своє кохання до Тімми, з яким, на жаль, не проведе цей день разом.
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Через несколько минут, самолёт унесёт меня в другой город и в этот день мы с тобой @janis.timma будем не вместе, но это утро было нашим ❤️ Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты! С тобой я ребёнок. Такой маленький и защищённый тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео, на премии @gqrussia и не переживать, что скажут люди. Ведь ты смотришь на все это свысока ❤️ С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️ С Днём Влюблённых, Моя Огромная Любовь! И пусть мои подарок тебе не сомкнулся на запястье, значит, сегодня я подарю тебе наш клип на #ИгристоеДетка , ведь премьера через пару часов 😂❤️ P.S.Шутка. Все под контролем 😎 ЛЮБЛЮ!!! И С Праздником всех ещё раз ❤️
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