Бойфренд Седокової став сексі-поліцейським у її "ігристому" кліпі

Співачка Аня Седокова явно має еротичну фантазію про те, як її, погану дівчинку, карає поліцейський.

Принаймні саме такий сюжет ліг в основу її нового кліпу про ігристе, який вона презентувала до Дня закоханих.

Причому роль поліцейського у відео зіграв коханий Ані, футболіст Яніс Тімма.

Аня у кліпі п'є, танцює та розважається

"Я не буду писати звичайну хрінь про те, що ця пісня і кліп засновані на моїй біографії. Але, повірте, я тепер точно знаю, що абсолютно кожна дівчинка (навіть якщо вона себе погано поводила, як в кліпі), обов'язково зустріне свого поліцейського, який її обов'язково покарає", - написала Седокова в Instagram.

Про бодіпозитив теж не забули

І тут гарний поліцейський зупиняє її

Що було далі - дивіться у кліпі :)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

До речі, перед тим, як вийшов кліп, Аня написала пост у мережі про своє кохання до Тімми, з яким, на жаль, не проведе цей день разом.

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