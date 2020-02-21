Наречена Павліка оголосила дату весілля та розказала, що робитиме після його смерті

Виявляється, весілля 54-річного співака Віктора Павліка з 26-річною Катериною Репяховою заплановане на 10 червня.

Також наречена вже визначилася з сукнею та мейкапом. І з планами на своє життя після того, як її старший на 28 років чоловік помре.

Про все це Катя розказала у програмі "Зірковий шлях".

"Взагалі Віктор Франкович дуже не любить мене нафарбованою, він говорить, що я відразу як лялька красива. Тому моє завдання здивувати його мінімалізмом", - зізналася Катя.

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Крім основної весільної сукні, Катерина хоче ще дві. А ще у неї обов'язково буде вельон

Також наречена зауважила, що сукня в неї буде від українського дизайнера, бо купувати плаття за 7 тисяч доларів вони не мають можливості.

На весіллі будуть лише найближчі родичі та друзі. У списку запрошених вже 80 гостей, серед яких діти Віктора від попередніх шлюбів, крім молодшого.

"Мені здається, це знущання. Я б не пішла на весілля до свого батька з новою дружиною", - зазначила Катя.

Судячи зі слів Каті, молодший син Віктора, Павло на весілля не прийде. До речі, про стан хлопця після боротьби з онкологією наразі нічого невідомо

Але Павлік чекає, коли всі образи будуть в минулому.

"Мені здається, що лід ще не зрушив. Хоча Віктор мріє, щоб всі жили в мирі, щоб навіть якщо ми десь випадково зустрілися, не було ніяких нервів ", - сказала Реп'яхова.

Віктор Павлік зі старшим сином Олександром (по центру) та молодшим Павлом. Фото датоване листопадом минулого року

Також Катя приголомшила думками про своє життя після смерті коханого, адже 28-річна різниця у віці не дасть парі прожити разом все життя. Тож у свої 50 років дівчина планує вийти заміж вдруге.

"Він же не проживе 100 років. Щоб мені було 70. Просто виходить якраз, що коли його життя підійде до кінця, я вже теж буду 50-річною. У мене є стимул добре виглядати", - заявила наречена Павліка.

Нагадаємо, нещодавно говорячи про весілля, Репяхова зізналася, чи хоче від Павліка дітей.

Фото з соцмереж