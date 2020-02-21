Наречена Павліка оголосила дату весілля та розказала, що робитиме після його смерті
Виявляється, весілля 54-річного співака Віктора Павліка з 26-річною Катериною Репяховою заплановане на 10 червня.
Також наречена вже визначилася з сукнею та мейкапом. І з планами на своє життя після того, як її старший на 28 років чоловік помре.
Про все це Катя розказала у програмі "Зірковий шлях".
"Взагалі Віктор Франкович дуже не любить мене нафарбованою, він говорить, що я відразу як лялька красива. Тому моє завдання здивувати його мінімалізмом", - зізналася Катя.
Також наречена зауважила, що сукня в неї буде від українського дизайнера, бо купувати плаття за 7 тисяч доларів вони не мають можливості.
На весіллі будуть лише найближчі родичі та друзі. У списку запрошених вже 80 гостей, серед яких діти Віктора від попередніх шлюбів, крім молодшого.
"Мені здається, це знущання. Я б не пішла на весілля до свого батька з новою дружиною", - зазначила Катя.
Але Павлік чекає, коли всі образи будуть в минулому.
"Мені здається, що лід ще не зрушив. Хоча Віктор мріє, щоб всі жили в мирі, щоб навіть якщо ми десь випадково зустрілися, не було ніяких нервів ", - сказала Реп'яхова.
Також Катя приголомшила думками про своє життя після смерті коханого, адже 28-річна різниця у віці не дасть парі прожити разом все життя. Тож у свої 50 років дівчина планує вийти заміж вдруге.
"Він же не проживе 100 років. Щоб мені було 70. Просто виходить якраз, що коли його життя підійде до кінця, я вже теж буду 50-річною. У мене є стимул добре виглядати", - заявила наречена Павліка.
Нагадаємо, нещодавно говорячи про весілля, Репяхова зізналася, чи хоче від Павліка дітей.
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