Юна наречена 54-річного Павліка показала весільну сукню та заговорила про діточок

Співак Віктор Павлік уже скоро вирушить до вівтаря вчетверте. Дружиною артиста стане на 28 років за нього молодша Катерина Репяхова, котра збирається подарувати коханому діточок.

Дівчина розповіла, коли відбудеться весілля, і яким воно буде. А ще показала себе у сукні нареченої.

Катя запостила сторі з весільного салону у своєму Instagram. Щоправда, як запевнила вона видання "Апостроф", це плаття - не кінцевий варіант, але "те саме" вона вже обрала.

Катя вже обрала сукню для весілля з Віктором Франковичем

"Сезон ми обрали теплий. Початок літа, щоби полетіти в медовий місяць на мій день народження. Саме ж торжество заплановане не в Києві. В Україні чи за кордоном - теж поки секрет. Де саме, поки не скажу. Це ми тримаємо в таємниці", - поділилася Репяхова.

"Це буде європейське весілля без застілля, без тостів, без конкурсів. Буде невеличка церемонія та фуршет. Гулянь до ранку не буде. Зі знаменитостей нікого запрошувати теж не будемо, мета весілля не в цьому. В цілому все буде скромно та пройде в невеликому колі родичів та найближчих друзів", - розказала вона.

Причому не факт, що в це "коло родичів" увійдуть діти Віктора. Із молодшим, Павлом, у якого кілька років тому виявили рак, майбутня мачуха не підтримує стосунків, мовляв, не бачить у цьому особливого сенсу.

"Діти та рідні Віктора? Не знаю, ми це не обговорювали. Як він вирішить, так і буде. Мабуть, запросить. Мене це питання хвилює точно не в першу чергу", - зазначила Катерина.

Голуб'ята стануть подружжям на початку літа

А через кілька років пара, ймовірно, подумає і про спільних нащадків.

"Звісно, це має статися. Я хочу дитину, і не одну. Це природно. Імена наших імовірних дітей ми точно вже знаємо. Якщо Бог дасть, буде чудово. Ми будемо дуже раді", - запевнила наречена артиста.

Нагадаємо, Віктор Франкович побоюється, що колись його кохана знайде собі якогось "18-річного Шварценеггера".

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