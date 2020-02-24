Дочка та невістка Ющенка привітали його з 66-річчям сімейними ФОТО

Понеділок, 24 лютого 2020, 09:27

23-го лютого 3-й президент України Віктор Ющенко відзначив свій 66-й день народження.

Ексгарант святкував у колі найближчих, і деякі фото уже є в мережі.

Їх виклали старша дочка Ющенка, Віталіна, та його невістка Олена.

"Happy Birthday Mr President! Сьогодні День Народження у мого... у Нашого Тата! Ви найкращий на землі! Многая та Благая Літа мій рідний!" - привітала Віталіна у своєму Instagram.

 
Ющенко з родиною - дружиною Катериною та дітьми Христиною, Тарасом, Віталіною, Андрієм та Софією 
 
Найстарші діти президента - Віталіна і Андрій - та його друга невістка Олена

Також поспішила привітати сверка і його невістка Олена, друга жінка старшого сина - Андрія Ющенка. 

 
 
Святковий торт вирішили чомусь не показувати 
 
А поки всі святкують, ці двоє насолоджуються одне одним 
 
П'ятеро нащадків вітають тата з Днем народження

Фото з Instagram

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