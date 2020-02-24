Дочка та невістка Ющенка привітали його з 66-річчям сімейними ФОТО
24 лютого 2020, 09:27
23-го лютого 3-й президент України Віктор Ющенко відзначив свій 66-й день народження.
Ексгарант святкував у колі найближчих, і деякі фото уже є в мережі.
Їх виклали старша дочка Ющенка, Віталіна, та його невістка Олена.
"Happy Birthday Mr President! Сьогодні День Народження у мого... у Нашого Тата! Ви найкращий на землі! Многая та Благая Літа мій рідний!" - привітала Віталіна у своєму Instagram.
Також поспішила привітати сверка і його невістка Олена, друга жінка старшого сина - Андрія Ющенка.
Фото з Instagram
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