Наречена Павліка показалася голою в душі: Відмиваюся від бруду після інтерв’ю

26-річна наречена співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова обурилася через те, що журналісти начебто перекрутили її слова з інтерв’ю, яке вона нещодавно давала на одному з телеканалів.

Після того, як у ЗМІ поширили слова Каті про те, що вона планує вийти заміж ще раз після смерті Віктора, дівчина написала пост та показала, як "відмивається" від бруду.

"Зайшла почитала в інтернеті, яку нісченітницю пишуть ці брудні журналісти, некоректно цитуючи моє інтерв'ю, вивертаючи все з метою підняти активність на своїх порталах і сайтах. Відмилася, відхрестилася від цього бруду і пішла далі любити свого найкращого в світі майбутнього чоловіка. І так, на зло всім вам, ми проживемо до 100 років ВП і помремо в один день, так вже й бути😂", - заявила Репяхова.

"Не турбуйтеся про те, що я роблю. Турбуйтеся про те, чому вас турбує те, що я роблю", - наголосила вона

А ще Катя показала свого 54-річного майбутнього чоловіка з оголеним торсом.

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Фото з Instagram