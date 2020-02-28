Карла Бруні в міні та Хадід на колінах у відомого модельєра попозували для обкладинки

Колишня перша леді Франції Карла Бруні вирішила згадати своє модельне минуле. 52-річна дружина Ніколя Саркозі попозувала для французького Elle.

Компанію Карлі склали модельєр Рікардо Тіші та модель Белла Хадід.

Остання у своєму Instagram зізналася, що "аж до болю" любить і Карлу, і Рікардо. Вона назвала їх своїми "духовними близнюками".

Карла Брюні, Рікаро Тіші та Белла Хадід попозували для журналу

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У мережі ж милуються тим, наскільки схожі Бруні з Хадід, наче сестрички або мама з донею.

Колишній першій леді Франції 52 роки

Як відомо, Карла вийшла за свіжорозлученого президента Франції в 2008-му, а в 2011-му народила йому доньку. На той момент колишній моделі та співачці було 43 роки.

Фото з Instagram Elle France