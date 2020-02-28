Карла Бруні в міні та Хадід на колінах у відомого модельєра попозували для обкладинки
П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:03
Колишня перша леді Франції Карла Бруні вирішила згадати своє модельне минуле. 52-річна дружина Ніколя Саркозі попозувала для французького Elle.
Компанію Карлі склали модельєр Рікардо Тіші та модель Белла Хадід.
Остання у своєму Instagram зізналася, що "аж до болю" любить і Карлу, і Рікардо. Вона назвала їх своїми "духовними близнюками".
У мережі ж милуються тим, наскільки схожі Бруні з Хадід, наче сестрички або мама з донею.
Як відомо, Карла вийшла за свіжорозлученого президента Франції в 2008-му, а в 2011-му народила йому доньку. На той момент колишній моделі та співачці було 43 роки.
Фото з Instagram Elle France
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