57-річна Демі Мур із косою нижче попи гайнула в танець на гламурній вечірці

Американська актриса Демі Мур у ошатній сукні з градієнтом від Dior потусила на вечірці з нагоди відкриття виставки "Harper’s Bazaar: First in Fashion" у Парижі.

Свій лук та енергійний танок 57-річна зірка продемонструвала у Instagram.

Розкішна Демі Мур у платті від Dior відвідала відкриття виставки

Актриса з сестричками Хадід

А це Демі зі своїм стилістом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore) 27 Фев 2020 в 10:30 PST

Нагадаємо, торік Демі випустила скандальну книгу спогадів, у якій, зокрема, розказала про свою залежність і про те, як Ештон Кутчер схилив її до сексу втрьох.

Фото з Instagram Мур та її стилістів