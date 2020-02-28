57-річна Демі Мур із косою нижче попи гайнула в танець на гламурній вечірці

П'ятниця, 28 лютого 2020, 14:44

Американська актриса Демі Мур у ошатній сукні з градієнтом від Dior потусила на вечірці з нагоди відкриття виставки "Harper’s Bazaar: First in Fashion" у Парижі.

Свій лук та енергійний танок 57-річна зірка продемонструвала у Instagram.

 
Розкішна Демі Мур у платті від Dior відвідала відкриття виставки
 
Актриса з сестричками Хадід
 
А це Демі зі своїм стилістом
 
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Публикация от Demi Moore (@demimoore) 27 Фев 2020 в 10:30 PST

Нагадаємо, торік Демі випустила скандальну книгу спогадів, у якій, зокрема, розказала про свою залежність і про те, як Ештон Кутчер схилив її до сексу втрьох.

Фото з Instagram Мур та її стилістів 

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