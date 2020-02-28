57-річна Демі Мур із косою нижче попи гайнула в танець на гламурній вечірці
28 лютого 2020, 14:44
Американська актриса Демі Мур у ошатній сукні з градієнтом від Dior потусила на вечірці з нагоди відкриття виставки "Harper’s Bazaar: First in Fashion" у Парижі.
Свій лук та енергійний танок 57-річна зірка продемонструвала у Instagram.
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Нагадаємо, торік Демі випустила скандальну книгу спогадів, у якій, зокрема, розказала про свою залежність і про те, як Ештон Кутчер схилив її до сексу втрьох.
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