Кайлі Дженнер із нарощеною суперкосою похизувалася формами в купальнику

Понеділок, 2 березня 2020, 18:33

Американська реалітізірка Кайлі Дженнер попозувала в купальнику коло басейну та на пляжі. А незвичним "аксесуаром" для фотозйомки стала довжелезна нарощена коса.

22-річна сестра Кім Кардашян запостила кілька світлин у Instagram.

 
Кайлі з довжелезною косою попозувала в купальнику

Комусь із підписників Кайлі з незвичною зачіскою нагадала казкову Рапунцель. А декому її коса спершу видалася змією.

 
Сестра Кардашян на третьому місці за кількістю фоловерів у Instagram 
 
У свої 22 років Кайлі вже мамуся
 
 

Нагадаємо, восени Дженнер розійшлася з репером Тревісом Скоттом, від якого має 2-річну донечку Стормі. Але схоже, парочка вирішила дати своїм стосункам іще один шанс, адже темношкірий артист знову почав фігурувати у сторі Кайлі.

 

Фото з Instagram Дженнер 

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