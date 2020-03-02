Кайлі Дженнер із нарощеною суперкосою похизувалася формами в купальнику

Американська реалітізірка Кайлі Дженнер попозувала в купальнику коло басейну та на пляжі. А незвичним "аксесуаром" для фотозйомки стала довжелезна нарощена коса.

22-річна сестра Кім Кардашян запостила кілька світлин у Instagram.

Кайлі з довжелезною косою попозувала в купальнику

Комусь із підписників Кайлі з незвичною зачіскою нагадала казкову Рапунцель. А декому її коса спершу видалася змією.

У свої 22 років Кайлі вже мамуся

Нагадаємо, восени Дженнер розійшлася з репером Тревісом Скоттом, від якого має 2-річну донечку Стормі. Але схоже, парочка вирішила дати своїм стосункам іще один шанс, адже темношкірий артист знову почав фігурувати у сторі Кайлі.

Фото з Instagram Дженнер