Кайлі Дженнер із нарощеною суперкосою похизувалася формами в купальнику
2 березня 2020, 18:33
Американська реалітізірка Кайлі Дженнер попозувала в купальнику коло басейну та на пляжі. А незвичним "аксесуаром" для фотозйомки стала довжелезна нарощена коса.
22-річна сестра Кім Кардашян запостила кілька світлин у Instagram.
Комусь із підписників Кайлі з незвичною зачіскою нагадала казкову Рапунцель. А декому її коса спершу видалася змією.
Нагадаємо, восени Дженнер розійшлася з репером Тревісом Скоттом, від якого має 2-річну донечку Стормі. Але схоже, парочка вирішила дати своїм стосункам іще один шанс, адже темношкірий артист знову почав фігурувати у сторі Кайлі.
Фото з Instagram Дженнер
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