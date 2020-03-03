Весна прийшла: як Кива у Раді до жінок із тюльпанами під’їжджав. ВІДЕО
3-го березня у стінах парламенту стався справжній тюльпановий бум. Депутат Ілля Кива вирішив задарувати усіх жінок Ради букетами.
Цікаво, яку частину депутатської зарплатні Кива витратив на недешеві квіти.
До того ж, далеко не всі депутатки та журналістки були раді тюльпанам від одіозного парламентарія.
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О, Боже, вважайте, квіти від Киви! 🤮 Знову шоу... І це після цього Кива каже, що дівчата самі до нього "липнуть"? Кива вирішив роздати дівчатам квіти у Верховній Раді в честь початку весни: "С праздніком вас", – казав він з натягнутою усмішкою. Але журналістка 24 каналу Анастасія Кримова від квітів відмовилася, сказала, що від Киви їй непотрібно. Молодець 💪 Цікаво, а чому це Кива такий щасливий? 🤨 #info_napad #putinhuilo #ukraine #donbass
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Кива от "большой любви ко всем женщинам" раздавал цветы в стенах Верховной Рады. Со словами "вы – наш мотиватор", скандальный депутат от фракции ОПЗЖ раздавал всем девушкам цветы. Возможно, поздравления с началом весны от Кивы это была репетиция перед 8 марта. Стоит отметить, что букеты хотели принимать не все женщины. ПИШИТЕ СВОЁ МНЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ 💬 ⠀ Сохрани, чтобы не потерять! Отметьте того, кто должен увидеть. Подписывайтесь ————👉@ukr_news👈——— 👇мнения в комментариях👇 —————————————— #украина #ukraine #україна #харьков #київ #днепр #ze #зепрезидент #зеленский #зеленський #зекоманда #слуганарода #власть #политика #гончарук #zelenskiy #донбасс #одесса #95квартал #львів #гончарук #політика #ua #запорожье #киев #лигасмеха #земля #коррупция #славаукраине
Фото та відео з соцмереж та фото Яна Доброносова