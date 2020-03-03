Весна прийшла: як Кива у Раді до жінок із тюльпанами під’їжджав. ВІДЕО

3-го березня у стінах парламенту стався справжній тюльпановий бум. Депутат Ілля Кива вирішив задарувати усіх жінок Ради букетами.

Цікаво, яку частину депутатської зарплатні Кива витратив на недешеві квіти.

До того ж, далеко не всі депутатки та журналістки були раді тюльпанам від одіозного парламентарія.

"Весна у повітрі", - пораділа зе-депутатка Ліза Ясько з тюльпанами від Киви у руках

"Перший весняний парламентський тиждень! Весна іде - весні дорогу!" - написала у Facebook Леся Забуранна зі "Слуги народу"

"Ранкова зустріч з колегами! Квіти - це завжди приємно", - написала депутатка "Слуги народу" Олена Мошенець

Зе-депутатка Галина Михайлюк теж зраділа тюльпанам від Киви

Любителька дорогих брендів Оксана Дмитрієва взяла букет Киви. А ви б взяли? фото ян доброносов

Фото та відео з соцмереж та фото Яна Доброносова