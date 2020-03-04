Седокова оголосила, скільки кіло скинула на дієті без молока та яєць

Два тижні тому співачка Ганна Седокова оголосила, що починає худнути до травневих свят. Для цього вона зробила певні аналізи та виявила, що гладшає від молочних продуктів та яєць.

І ось після двох тижнів без молочної дієти Аня поділилася результатами та власними висновками.

"За останні два тижні моя вага зманшилася з 68 до 64.5", - заявила Седокова.

"Нагадаю, особисто я відмовилася від молока, яєць і алкоголю)) Але поговоримо про перше! Я побачила, що молоко на різних сайтах входить у ТОП-4 продуктів, від яких потрібно відмовитися, щоб виглядати краще. Давайте розберемося в темі і вирішимо раз і назавжди! Пити молоко чи ні?", - написала співачка.

"Дві найактуальніші проблеми на обличчі, виявляється, викликані вживанням молока. Оголошую молоко винним у подразненні та прищиках. Для мене було здивуванням, що молоко містить тестостерон-подібні біологічно активні речовини, що стимулюють вироблення шкірою сала. Від цього ми маємо закупорку пір, а в наслідку прищики і інші неприємні недосконалості", - зазначила Седокова.

"Ще одна причина проблем зі шкірою - надлишок жирів і цукру в молоці. Припухлі повіки, мішки і круги під очима. Тут так само дві причини. Перша - погана засвоюваність, про що ми вже говорили. І друга - в одній склянці магазинного молока містяться гормони і хімічні речовини, як природні, так і ті, які додають коровам в корм. Все це може порушити гормональний баланс", - наголосила Аня.

"Що ми маємо? Відмова від молочки = помолоділа чиста шкіра. Фахівці радять безмолочну дієту хоча б на три тижні. У нас всього тиждень, але я вже бачу результати", - підсумувала Седокова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 3 Мар 2020 в 7:55 PST

Нагадаємо, торік у травні Седокова збиралася худнути як Росомаха. А взагалі вона постійно зізнається в любові до свого тіла.

Фото з Instagram