Крупний план попи та спітніле декольте: гіпнотичне ВІДЕО Лопес на пляжі

До літа ще цілих три місяці, а співачка й актриса Дженніфер Лопес уже дражнить своїх фанів пляжем.

На те, як зірка засмагає в білому купальнику, можна дивитися вічно, як на вогонь, воду чи як хтось працює.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 4 Мар 2020 в 4:51 PST

Як відомо, таку фігурку в свої 50 років Джей Ло має завдяки наполегливій праці в спортзалі. Компанію їй часом складає наречений, колишній бейсболіст Алекс Родрігес.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Королева вечірок: 50-річна Лопес показалася в смарагдовій сукні з декольте і розрізом

У купальнику та джинсі: Лопес втілила ретро-гламур для відомого бренду

Наречений Лопес показав її форми з пікантного ракурсу. ФОТО

Дженніфер Лопес про вік: Стаю кращою з кожним роком