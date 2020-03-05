Крупний план попи та спітніле декольте: гіпнотичне ВІДЕО Лопес на пляжі
Четвер, 5 березня 2020, 13:45
До літа ще цілих три місяці, а співачка й актриса Дженніфер Лопес уже дражнить своїх фанів пляжем.
На те, як зірка засмагає в білому купальнику, можна дивитися вічно, як на вогонь, воду чи як хтось працює.
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Як відомо, таку фігурку в свої 50 років Джей Ло має завдяки наполегливій праці в спортзалі. Компанію їй часом складає наречений, колишній бейсболіст Алекс Родрігес.
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