У купальнику та джинсі: Лопес втілила ретро-гламур для відомого бренду

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес попозувала у яскравих ретро-образах. 50-річна зірка стала лицем весняного кампейну Guess.

Дженніфер і хижий пляжний лук

Зірка стала обличчям нового кампейну Guess

Вічно актуальний джинс

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Стильна цятка

І світлий тотал-лук

Нагадаємо, Дженніфер, заручена з бейсболістом Алексом Родрігесом, не проти завести ще одну дитину. А мама артистки, Гваделупе, у свої 74 роки в танцях запхне за пояс багатьох юних сеньйорит.

Фото з Instagram Лопес

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