У купальнику та джинсі: Лопес втілила ретро-гламур для відомого бренду
Неділя, 26 січня 2020, 12:00
Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес попозувала у яскравих ретро-образах. 50-річна зірка стала лицем весняного кампейну Guess.
Нагадаємо, Дженніфер, заручена з бейсболістом Алексом Родрігесом, не проти завести ще одну дитину. А мама артистки, Гваделупе, у свої 74 роки в танцях запхне за пояс багатьох юних сеньйорит.
Фото з Instagram Лопес
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