Віктор Павлік розповів, чого не робив до зустрічі з нареченою

54-річний співак Віктор Павлік не пив еспресо та не катався на лижах, поки не зустрів свою майбутню 4-ту дружину Катю Репяхову.

Про це артист розповів "Сегодня", а його кохана повідомила в Instagram.

Віктора Франковича попросили відповісти на запитання: Що я не робив, поки в моєму житті не з’явилась вона.

"Ось так відповів ВП: не катався на лижах в Альпах, не працював так багато, не поспішав додому, не готувався до весілля, не відчував в собі стільки сили, не мав такого натхнення для творчості, не ходив так часто в кіно та просто гуляти, не пив еспресо, не був так багато часу тверезим, не подорожував Європою не по роботі".

Павлік став тверезішим, спортивнішим та бадьорішим

А ще в сторі Катерина попросила френдів допомогти вигадати хештег для весілля. І фолловери засипали її варіантами.

Катя вже активно готується до весілля, яке станеться влітку

Фото з Instagram