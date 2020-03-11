Віктор Павлік розповів, чого не робив до зустрічі з нареченою
54-річний співак Віктор Павлік не пив еспресо та не катався на лижах, поки не зустрів свою майбутню 4-ту дружину Катю Репяхову.
Про це артист розповів "Сегодня", а його кохана повідомила в Instagram.
Віктора Франковича попросили відповісти на запитання: Що я не робив, поки в моєму житті не з’явилась вона.
"Ось так відповів ВП: не катався на лижах в Альпах, не працював так багато, не поспішав додому, не готувався до весілля, не відчував в собі стільки сили, не мав такого натхнення для творчості, не ходив так часто в кіно та просто гуляти, не пив еспресо, не був так багато часу тверезим, не подорожував Європою не по роботі".
А ще в сторі Катерина попросила френдів допомогти вигадати хештег для весілля. І фолловери засипали її варіантами.
Фото з Instagram