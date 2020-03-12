Карантин: Монро порадила, чим зайнятися, Козловський затарився їжею, а Федишин пожартувала
11-го березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію, а українська влада вирішила ввести тритижневий карантин, який передбачає купу обмежень, зокрема і скасування всіх масових заходів.
Зірки по всьому світу вже скасовують концерти, а українські артисти поки що активно реагують у соцмережах.
Хтось радить, чим себе зайняти під час карантину, хтось вкотре розказує, як мити руки, а є і такі, хто жартує. Утім абсолютно всі закликають не панікувати та бути обережними.
"...Що не вбиває, робить тільки сильніше, і будь-яка криза - це нові можливості і перерозподіл енергій. Виграють тільки ті, хто мобільні, і швидко орієнтуються, без зайвої паніки і суєти", - вважає травесті-діва Монро.
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Ну что ж, 2020 ый, ты уже выполнил годовую норму по шок-контенту, но чует мой ровный нос - это только начало. Но, что не убивает, делает только сильнее, и любой кризис - это новые возможности и перераспредедение энергий. Выиграют только те, кто мобильные, и быстро ориентируются, без лишней паники и суеты. Что порекомендую в условиях трехнедельного карантина: 👆общение с семьей! Вспомнить, что вы родные и близкие, и вас многое объединяет. 👆перейти на режим ПП, как раз 21 день, чтобы сформировать новые пищевые привычки. 👆зарядки на свежем воздухе, впрочем, как и долгие прогулки (риск подцепить вирус на улице - минимальный) 👆расхламление шкафов и территории. 👆наконец-то вернуться к чтению книг! 👆он-лайн курсы. Любые образовательные. 👆запустить долгооткладываемый блог или YouTube канал! Список можно продолжить, но главное, меньше новостей и нагнетающих социальных сетей. На стрессе иммунитет только падает, словно сосулька с крыши, и подцепить любую болячку в разы быстрее. Так что выбор за вами. Я же приглашаю на свой канал #неугомоннаяМонро , где с завидной регулярностью будут выходить разножанровые видео. Например сегодня это БИТВА ПЕЛЬМЕНИЙ под просмотр финала национального шведского отбора @melodifestivalen на @eurovision 💛💙 А на выходных поболтаем в прямом эфире! Всем здравого смысла и не паникуйте! Мур 😻
Вагітна співачка Джамала теж намагається не панікувати, незважаючи на свій стан та запланований на 11 квітня концерт. А ще артистка нещодавно повернулася з Амстердама.
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Карантин?! Головне без паніки! ⠀ Рекомендувати нічого не буду, бо для цього є спеціалісти. ⠀ Що роблю зазвичай , так собі для профілактики.. я думаю ви вже професора в цій справі🤪🤜🏽 😘❤️ ⠀ Провітрюю частіше кімнати, користуюся зволожувачем повітря. Обов’язково мию руки з милом, промиваю ніс спеціальним розчином або як що нічого поряд просто так само звичайним милом. Ще я користуюся оксоліновою маззю.для спокою😂 ⠀ Прогулююсь на свіжому повітрі поряд з будинком. ⠀ Не вдягаю маску на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим. ⠀ Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких і головне не втрачати почуття гумору ❤️ ⠀ Все буде добре!
Колега Джамали, Віталій Козловський хоч і закликає не панікувати, але продуктами все ж таки закупився.
А от Ірина Федишин навіть жартує про карантин.
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Карантин! Головне - без паніки ! #іринафедишин #иринафедишин #карантин
І не лише Федишин жартує.
Нагадаємо, голлівудський актор Том Хенкс повідомив, що разом із дружиною захворів на коронавірус.