Карантин: Монро порадила, чим зайнятися, Козловський затарився їжею, а Федишин пожартувала

11-го березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію, а українська влада вирішила ввести тритижневий карантин, який передбачає купу обмежень, зокрема і скасування всіх масових заходів.

Зірки по всьому світу вже скасовують концерти, а українські артисти поки що активно реагують у соцмережах.

Хтось радить, чим себе зайняти під час карантину, хтось вкотре розказує, як мити руки, а є і такі, хто жартує. Утім абсолютно всі закликають не панікувати та бути обережними.

"...Що не вбиває, робить тільки сильніше, і будь-яка криза - це нові можливості і перерозподіл енергій. Виграють тільки ті, хто мобільні, і швидко орієнтуються, без зайвої паніки і суєти", - вважає травесті-діва Монро.

Вагітна співачка Джамала теж намагається не панікувати, незважаючи на свій стан та запланований на 11 квітня концерт. А ще артистка нещодавно повернулася з Амстердама.

Колега Джамали, Віталій Козловський хоч і закликає не панікувати, але продуктами все ж таки закупився.

Віталік не панікує, але гречкою затарився

А от Ірина Федишин навіть жартує про карантин.

Іра з чоловіком чомусь у шапочках, а не в масках

І не лише Федишин жартує.

Нагадаємо, голлівудський актор Том Хенкс повідомив, що разом із дружиною захворів на коронавірус.